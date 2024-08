Foto di un festival Western che celebra il razzismo mascherato da rievocazione

Il 21 luglio 2022, che in Belgio è festa nazionale, ho deciso di concedermi una gita fuori Bruxelles per partecipare a un evento unico: il Wild West Day di Bredene, un festival interamente dedicato alla cultura Western e alla musica country.

Al mio arrivo, sono stata accolta da tre U.S. Marshal a guardia dell’ingresso e, una volta dentro, il mio sguardo si è perso in un mare di cappelli da cowboy. La prima cosa che ho notato da lontano è stata una pista da ballo piena di innumerevoli ballerini e ballerine in stivali da cowboy e un’energia inesauribile.

La musica era suonata dal vivo da vari artisti country e mi sono rapidamente resa conto che ogni canzone aveva la sua coreografia di gruppo, magicamente conosciuta a menadito da ogni persona nel pubblico. Vedere questi ballerini che si muovevano in perfetta sincronia è stato davvero impressionante e affascinante—quasi rilassante.

I marshal.

La pista era circondata da stand che vendevano ogni tipo di gadget, accessorio e vestito a tema Western. Come ho potuto dedurre da un cartello in Olandese sbagliato —“Cappelli pelle: ogni pelle cappello su questo tavolo 29€ solo”—la gran parte dei venditori veniva probabilmente dalla Germania. Improvvisamente, il mio impulso innato per ogni cosa a tema lupi ha preso il sopravvento e mi sono ritrovata a comprare un pile oversize con l’immagine di un lupo ululante.

Balli di gruppo

Al di là di alcune balle di fieno, ho individuato la riproduzione di un accampamento nello stile ottocentesco del Selvaggio West. L’attenzione ai dettagli era davvero incredibile.

Lì, ho incontrato Patricia—o, come ama farsi chiamare nel circuito country, “Annie Ralston”—che lavava i panni in una bacinella di metallo. Mi ha detto che si usa scegliersi un’identità country basata su un personaggio reale o di finzione. Tutto sta nell’assorbire quanta più conoscenza possibile su quel periodo e sulla vita di quel personaggio, in modo da rendere l’interpretazione il più storicamente accurata possibile.

Il vicesceriffo Grey Eastwood (vero nome: Johan) mi ha detto che adora la sensazione di comunità che è insita nella cultura country. Condivide questa passione con sua moglie, anche lei una “marshal” nel loro gruppo di ballerini.

Dopo ore di balli e di festa, con il tramontare del sole, è giunta l’ora di legare il cavallo al palo e appendere gli stivali al chiodo. Ma prima, gli organizzatori hanno sparato un colpo di cannone, spaventandomi a tal punto da farmi vedere le stelle (della bandiera del Texas).

Ho chiesto a Benjamin Franklin (vero nome: Tonny) il significato del cannone. Mi ha spiegato che lo si spara in onore dei ribelli uccisi durante la Guerra Civile Americana (1861-1865), che sarebbero i soldati degli Stati Confederati che combattevano per preservare un sistema economico basato sulla schiavitù negli Stati Uniti del sud.

Ciò mi ha fatto pensare: la celebrazione di questo periodo della storia è innocente come sembra? L’obiettivo dell’evento era di raccontare la vita al tempo della Confederazione, e la bandiera confederata—simbolo di razzismo e oppressione—era esposta in tutta la fiera.

Non mi faceva sentire molto a mio agio. Non ho avuto l’impressione che il festival si ponesse una questione morale sulla Guerra Civile. Ma com’è possibile che non conoscessero il significato della bandiera sudista?

Anch’io amo la cultura Western americana. Ma mi infastidiva il modo in cui il festival glorificava un periodo della storia americana segnato da spudorato razzismo e schiavitù. Lungo la strada di casa, mi sono sentita piuttosto combattuta. Suppongo che non andrò mai a scuola di ballo country, ma continuerò a cantare le canzoni di Johnny Cash quando le sentirò in radio.

