Un normale venerdì sera a Times Square

Ogni venerdì sera, centinaia di migliaia di persone lasciano i loro uffici per andare a riempirsi lo stomaco di patatine e alcolici scadenti, lasciandosi alle spalle le frustrazioni della settimana lavorativa. Dato che questa abitudine genera situazioni al tempo stesso bellissime e grottesche, abbiamo deciso di inviare dei fotografi a ritrarre il venerdì sera nei posti più belli del pianeta (o più brutti, dipende dai punti di vista).

Nella prima puntata Amy Lombard, una delle nostre fotografe preferite, è andata a Times Square—un tempo noto per la sua depravazione e oggi diventato un po’ il simbolo della sacralità del venerdì sera. Amy ama molto le fiere in New Jersey e le catene di ristoranti, per cui è chiaro che si è divertita un sacco.