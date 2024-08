Gamberetti arrostiti con aglio, prezzemolo, fiocchi di peperoncino e limone

Porzioni: 4-6

Ingredienti

12 gamberetti freschi (con testa e guscio)

60 ml di olio extravergine d’oliva

Fiocchi di sale

Pepe nero macinato fresco

8 spicchi d’aglio confit tagliuzzati (e con sopra un po’ dell’olio usato per la preparazione)

2 cucchiai di basilico fresco tagliuzzato grossolanamente

1 cucchiaino di fiocchi di peperoncino

1 limone, tagliato in quarti

Preparazione

Consiglio dallo chef: Ho trovato due validi modi per cucinare questo piatto a casa. Per il primo ti basta utilizzare una padella di ghisa, metterla in forno alla temperatura più calda, e lasciare i gamberetti ad arrostire per un’ora. L’altro metodo invece è più divertente. Prendi la famosa padella e la lasci arroventare su di una fiamma viva. Di solito questo metodo lo attuo quando sono in campeggio.

Entrambi i modi contemplano la testa del gamberetto, che io non tolgo, perché penso siano molto più buoni così. Ah, ovviamente la birra fredda è d’obbligo.

1. Accendi il forno (io uso quello a legna) a 455°. Ricordati di arrostire i gamberetti con il guscio, perché aiuta la carne a non bruciacchiarsi troppo. Se invece userai il forno normale, inizia a preriscaldarlo a 260°C. Prendi una padella anti-aderente e piazzala nel forno, lasciandocela finché non diventa rovente, per un’ora. In alternativa puoi anche utilizzare un barbecue a carbone!

2. Usa un coltello da cucina per effettuare un taglietto sul retro di ogni gamberetto e lava bene sotto acqua fredda. Asciuga.

3. Prendi una ciotola in cui poter mescolare insieme i gamberetti conditi con sale e pepe, all’olio. Aggiungi gli spicchi d’aglio, il prezzemolo, i fiocchi di peperoncino macinati e mescola bene. Poco prima di mettere il cottura, spremi il gli spicchi di limone nella mistura, e poi lanciali dentro.

4. Scola i gamberetti da questo succo che si è creato e mettili il più velocemente possibile (con anche il limone), nella pentola che avevi lasciato precedentemente nel forno, lasciandoli arrostire indisturbati per 3-4 minuti.

5. Trasferiscili su di un piatto da portata con anche gli spicchi di limone. Servi immediatamente.