Il Giappone si sta già preparando all’apocalisse nucleare

Mentre il mondo guarda alle minacce nucleari della Corea del Nord con un misto di allarme e ironia, il Giappone si sta preparando davvero a questa evenienza.

A luglio, il comune di Takaoka ha organizzato le prime prove di evacuazione di tutto il paese.

E due settimane dopo, la Corea del Nord ha effettivamente fatto una serie di test, lanciando un missile poi è atterrato a 350 chilometri dall’area di competenza economica esclusiva del Giappone.

Solo quest’anno, l’area del Mar del Giappone avrebbe interessato almeno una decina di test nordcoreani.

La preoccupazione in Giappone è talmente alta che diversi privati cittadini si stanno preparando al peggio in tutta autonomia, arrivando persino a comprare dei bunker da aziende specializzate come la Oribe Seiki Seisakusho.

Non a caso le vendite della Oribe, da marzo, si sono triplicate. E ad oggi la società—attiva da più di 30 anni nel settore—fa persino fatica a star dietro alla domanda di prodotti.

Siamo andati in Giappone per capire come il apese e i suoi cittadini stanno imparando a convivere con le minacce di Kin Jong-un.

