Gimbap – Roll Coreani

Porzioni: 4

Ingredienti per il Gimbap



700 g di riso

1 cucchiaio più 1 cucchiaino di olio di semi di sesamo

2 cucchiaini più 1 cucchiaio di zucchero

2 cucchiaini di sale

2 cucchiai e 1/2 di salsa di soia

1 spicchio d’aglio tritato

1 cipollina tagliata finemente

170 g di lobata di manzo tagliata fine lateralmente

1 cucchiaio di olio vegetale

1 cucchiaino di vino di riso

4 radici di bardana (circa 100 g), sbucciate e tagliate alla julienne

2 uova leggermente sbattute

100 g di spinaci sbollentati e strizzati bene

1 cucchiaino di olio di sesamo

120 g di carne di granchio (surimi), tagliata a fette sottilissime

1 daikon sottaceto (circa 85 g), tagliato alla julienne

4 fogli d’alga nori

Preparazione del sushi coreano

1. Prendi una pentola e versaci dentro 800 ml d’acqua e il riso, portato il tutto a ebollizione. Cuoci a fuoco basso il tutto (con il coperchio!), per 12 minuti. Rimuovi dai fornelli e versa dentro 1 cucchiaio dell’olio di sesamo, 1 cucchiaino di sale e 1 di zucchero.

2. Nel mentre unisci insieme in una ciotola 1 cucchiaino di zucchero, 1 cucchiaio di salsa di soia, l’aglio e la cipollina. Aggiungi la carne e mescola fino a ricoprirla bene. Lasciala a marinare per 15 minuti.

3. Prendi l’olio vegetale e scaldalo a fuoco alto in una padella. Aggiungi la carne e inizia cuocere mescolando fino a completa doratura (ci vorranno circa 3 minuti). Trasferisci quindi il tutto in una ciotola, pulisci la padella e riposizionala sul fornello.

4. Prendi un’altra ciotola, questa volta di grandezza media, e unisci insieme lo zucchero rimanente, la salsa di soia, il vino di riso e 1 cucchiaio d’acqua. Versa il tutto nella padella assieme alla bardana e cuoci per 10 minuti. Trasferisci quindi la bardana in una ciotola e ripulisci bene la padella.

5. Adesso scalda i fornelli a fuoco medio. Versaci dentro le uova e cuocile per 2-3 minuti. Gira l’omelette che si sarà formata e cuoci per 1 ulteriore minuto. Trasferisci l’omelette su di un tagliere e lasciala raffreddare. Girala come se fosse una sigaretta e tagliala a strisce laterali.

6. Condisci gli spinaci con il cucchiaino di olio di sesamo rimanente e il sale. Metti da parte.

7. Prendi una stuoia di bambù (o qualsiasi tipo di utensile a “tappetino” per il sushi), e, lavorando con un foglio d’alga nori alla volta, dai forma ai tuoi gimbap. Prendi un foglio d’alga nori e posizionalo sulla stuoia (il lato più traslucido dovrà essere giù), inumidisci le dita e premi bene 1/4 del riso formando uno strato uniforme (lascia però i bordi scoperti di qualche centimetro. Posiziona fianco a fianco e sopra il riso 1/4 della carne, delle radici, delle uova, degli spinaci, del granchio e del daikon nel lato più vicino a te.

8. Servendoti della stuoia, arrotola l’alga nori con gli ingredienti formando una sorta di cilindro spesso (attenzione a non far finire i bordi dentro al gimbap!).

9. Trasferisci quindi il roll di gimbap sul tagliere e procedi tagliando 10 pezzi di egual misura. Ripeti infine i passaggi con tutti i fogli d’alga nori.