Come giocare a The Sims mi sta aiutando ad affrontare la quarantena

Il primo weekend della mia quarantena a Parigi stavo scrollando pigramente Facebook, quando un’inserzione ha attirato la mia attenzione. “Crea il tuo mondo con The Sims 4: sconto del 75 percento per un periodo limitato!” Per qualche ragione, fino a quel momento avevo rimosso dal mio cervello il gioco che amavo tanto quando andavo alle medie. Passavo ore a costruire case orrende e a cercare di parlare la lingua inventata del gioco. In preda alla nostalgia improvvisa, ho deciso di scaricarlo. È stato come comprare un pacchetto di sigarette dopo aver smesso di fumare da 20 anni.

Quando ero bambina, The Sims mi permetteva di immaginarmi adulta. Potevo avere qualsiasi cosa—una carriera perfetta, una casa col giardino e la staccionata, un marito fedele, dei figli, un cane e un gatto. E ora che mi sono ritrovata chiusa in casa, ho voluto ricreare la mia vita e viverla. Ho passato un’ora a generare un Sim che mi somiglia e si veste come me. Poi ho compilato un questionario che ha generato la personalità del mio alter ego e le sue aspirazioni. Non sapevo se ridere o piangere quando ho visto il risultato—Chloé Sim non era una giornalista, ma una “comica non molto ricercata.” Ed era una snob totale, o un Sim “senza tempo da perdere in cose dozzinali,” come ha spiegato il gioco. “La televisione commerciale l’annoia e acquisisce confidenza quando è con altri Sim Snob.” Ok, in realtà tutto sensato.

Poi, ho comprato una casa modesta a Willow Creek per 15.000 simoleon, un acquisto davvero esaltante per una persona che paga l’affitto a Parigi, fidatevi. Poi ho comprato un computer e un microfono per lavorare al mio repertorio comico. Sono passate un’ora o due, con Chloé Sim da sola che parlava a un microfono nel suo salotto, vescica pronta a scoppiare e stomaco vuoto. La scena era incredibilmente triste. Ha iniziato a tremare e pregare in ginocchio il suo creatore (io) di interrompere la sessione di stand-up e lasciarla andare a fare pipì.

Chloé Sim fa un po’ pena come comica.

A quel punto io, la vera Chloé, mi sono accorta che stavo giocando da cinque ore. Cinque ore senza pause gabinetto, senza mangiare o bere—ma anche senza pensare al coronavirus o all’ansia di essere chiusa in casa. Incapace di trattenermi dal condividere le mie avventure virtuali, ho fatto un post su Instagram. Le reazioni positive degli amici che ricordavano con affetto il gioco mi hanno fatta sentire un po’ meno in colpa per aver passato tutto il giorno a giocare.

Il giorno successivo ho iniziato a perdere la pazienza: Chloé Sim non stava guadagnando abbastanza per soddisfare tutti i suoi bisogni. Tutto a un tratto mi sono ricordata di premere ctrl+shift+c, e ho scoperto che i buoni vecchi trucchi funzionano ancora. Continuate a premere la combinazione di tasti e vi si riempirà il conto in banca di simoleon—senza dover lavorare. A quel punto ero ricca, o almeno il mio Sim lo era. Mi ero ripromessa di non giocare per più di un’ora, ma ormai ero immersa in una piena ristrutturazione della mia umile dimora. Ho scelto un parquet chiaro e mattoni rossi in vista per le pareti, e ho decorato le stanze con cactus e candele. Ho anche dato a Chloé Sim un frigorifero migliore e il letto più comodo possibile. A questo punto, magari, avrebbe iniziato a farsi davvero largo nel mondo.

Qualche ora dopo, i miei sforzi sono stati ripagati. Chloé Sim è andata a un paio di feste e si è fatta qualche amico. Nel frattempo, nella vita reale, avevo passato qualche ora su Tinder, sopportando le peggiori battute sul coronavirus—”Spero tu abbia fatto il pieno di surgelati!” o “Forse sarai il mio ultimo match prima della fine del mondo!”. Ho deciso che gli appuntamenti virtuali erano molto più interessanti, così sono tornata da Chloé Sim e mi sono presentata al primo Sim che ho trovato per strada.

Florent non era il mio tipo—i suoi baffi mi inquietavano e aveva un orrendo gilet a righe arcobaleno. Ma più parlavo con quell’idiota, più la mia autostima e il mio carisma crescevano nel gioco. Ho messo alla prova un paio di battute e sono passata all’attacco, chiedendogli se fosse single. Gli ho detto anche che volevo andare a ballare e mangiare una torta al cioccolato insieme—il tutto in mutande. Eppure, Florent mi ha abbandonata di punto in bianco.

Delusa, quella stessa sera mi sono lamentata di Florent con il mio vero migliore amico Alban. Oddio, stavo parlando della vita del mio Sim come se fosse la mia. “Be’,” mi ha detto Alban, “penso che il gioco ti faccia bene, in realtà. Ti sta decisamente tenendo la mente occupata.” Aveva ragione. Ho smesso di sentirmi in colpa e mi ci sono tuffata senza più reticenze.

Nonostante il nostro primo incontro fallimentare, sono poi uscita con Florent e ci siamo baciati. L’ho invitato a casa mia e, come si direbbe in Simlish, abbiamo fatto “fiki-fiki” nel mio letto extra-lusso. Sono rimasta incinta. Dopo il matrimonio, Florent è diventato un personaggio che potevo controllare davvero e ho cambiato quell’orrendo gilet arcobaleno con una camicia semplice e i suoi baffi in una barba. Abbiamo ampliato la nostra casa e ho dato alla luce due gemelli. Prendermi cura di quattro Sim in una casa sarà dura, ma per ora l’intera famiglia mi sorride. E sorrido anch’io.

