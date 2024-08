Guarda il video più simile a una rappresentazione di GTA Romagna

Buon pomeriggio a tutti. Sono gli ultimi giorni (lavorativi) dell’anno, tra poco iniziano le vacanze, nessuno ha voglia di fare niente e le nostre giornate si trasformano in un infinito scorrere la timeline di Facebook alla ricerca di modi per combattere la noia. È quindi il momento giusto per guardare questo video di un ciclista che a bordo di una bicicletta customizzata per diventare un pezzo d’artiglieria semovente, senza smettere di pedalare, si mette a sparare una serie di botti. L’obiettivo è il motorino che lo precede e i due tizi in sella, che un attimo prima gli stanno tagliando leggermente la strada e un attimo dopo praticamente si ritrovano a Falluja a scappare dai bombardamenti al fosforo dell’aviazione americana.

Dall’accento del protagonista—che durante tutto il video continua a gridare ai suoi bersagli cose tipo Testa di cazzo, Dove cazzo vai, Ti faccio vedere io—si può ipotizzare che la vicenda sia avvenuta in Romagna. Il video (titolo: “Gta San Andreas”) è stato caricato su Facebook da Dafne Fixed, che è un negozio di biciclette di Rimini. Ha già 9 milioni di visualizzazioni, e i commenti sono in una quantità di lingue diverse—segno del fatto che il ciclista spara razzi ha già oltrepassato i confini nazionali.

Ora, guardandolo non si può evitare di porsi una serie di domande: perché il tizio ha montato un cannone sulla sua bici? È per capodanno? E come mai ha con sé una scorta pressoché infinita di razzi? Perché i tizi in motorino non accelerano e scappano quando vedono che inizia a sparare? Perché scendono dal motorino e provano a scappare a piedi? Quasi sicuramente perché è uno stunt in cui tutto è organizzato—ma non per questo esattamente tranquillo, probabilmente.

I nostri colleghi di Motherboard stanno indagando [aggiornamento: hanno intervistato il ciclista, e sì, era tutto organizzato], ma sinceramente non è che mi importi tanto, anche se fosse. Viviamo in un’epoca in cui il discrimine tra il vero e il falso si sta facendo sempre meno categorico, un’epoca in cui un uomo può andare in giro con una bici-cannone e sparare razzi a chi gli taglia la strada, fosse anche solo per fare pubblicità a un negozio di bici, e questo è tutto quello che mi serve sapere. Tutto quello che mi serve sapere.

