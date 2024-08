Guarda come sarebbe Game of Thrones se fosse ambientato nel presente

Ora che Game of Thrones sta per entrare nella sua ottava e ultima stagione, non è un segreto che HBO stia lavorando a una serie di spin-off per la gioia dei milioni di spettatori appassionati alle vicende di Westeros.

A quanto pare, in questo momento sarebbero in lavorazione ben cinque progetti di serie tv ambientati nello stesso universo narrativo, affidati a quattro diversi sceneggiatori. Non è chiaro quanti di questi saranno poi approvati ed effettivamente realizzati, ma i fan della serie si stanno già chiedendo quali potrebbero essere le possibili trame. Si tratterà di prequel ambientai durante la ribellione di Robert Baratheon? O durante l’invasione di Aegon il Conquistatore? Andremo ad Essos per assistere al Disastro di Valyria? Torneremo indietro ai tempi dei Primi Uomini e vedremo Brandon il Costruttore erigere la Barriera? Sono tutte ottime domande, soprattutto se accompagnate da quest’altra: perché riesco a ricordarmi benissimo ogni dettaglio della storia di Westeros e poco o niente della vera storia che ho studiato a scuola?

Videos by VICE

Comunque sia, un’idea di cui non si è parlato molto—perché lo stesso George R.R. Martin l’ha esclusa dicendo esplicitamente che la prossima serie sarà un prequel—parte da questo semplice presupposto: Game of Thrones, però ambientato nel futuro.

Dato che viviamo in un mondo in cui esistono degli individui geniali con avanzate capacità di editing video e accesso a tecnologia informatica a basso costo, possiamo vedere quale sarebbe il risultato se l’idea di un Game of Thrones moderno andasse in porto. E possiamo vederlo sotto forma di trailer su YouTube.

Il trailer di Westeros – la serie è stato caricato ieri e si potrebbe descrivere come una cosa a metà tra GoT, 1984 e Battlestar Galactica. C’è tutto ciò che piace agli spettatori di HBO: draghi, gente che parla con un marcato accento inglese, armi, scene di sesso, tacchi alti, lupi, esplosioni e zombie con gli occhi azzurri. Speriamo che lo veda chi di dovere.