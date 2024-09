Guarda DJ Jad degli Articolo 31 che ti spiega la trap

DJ Jad per chi non lo sapesse è stato metà degli Articolo 31 e ha fatto la storia del rap italiano, quindi ha probabilmente una conoscenza della materia superiore alla mia e alla tua che stai leggendo. Immagino sia la consapevolezza di essere un grande cultore della materia ad averlo spinto in questo piccolo vlog in cui spiega quanto sia facile fare la trap, con tanto di dimostrazione pratica con tanto di ritornello originale: “Voglio andare a giocare con la palla / con la palla al parco”.

Be’, qualunque sia stata la causa scatenante: il risultato è una hit a cui regalerei senza problemi almeno 0,07 centesimi corrispondenti a 4 riproduzioni su Spotify. Quindi per me è SÌ: Jad puoi saltare sul carro e fondare gli Articolo 777, e se ti serve una metà con la passione per il microfono e le sit-com americane, fammi un fischio.

