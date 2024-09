Guarda il video di “Let Me Breathe” di Action Bronson

Qualche mese fa Action Bronson aveva promesso ai nostri colleghi di Noisey US che il suo nuovo pezzo vi avrebbe “fatto muovere il cazzo di culo, rotto la cazzo di testa”; che vi avrebbe “fatto venire voglia di schiantarvi con la macchina” e di “correre nudi, impazziti, dentro a ristoranti cinesi.” Qua sopra potete guardare, in anteprima, il video del suddetto pezzo—”Let Me Breathe”. Ora possiamo quindi dire di essere piuttosto sicuri che Bronson avesse ragione al cento per cento.



È un po’ difficile spiegare di cosa parla il video, ma vi basti sapere che Bam Bam vi porterà dietro le quinte delle riprese più fighe dell’anno. Ci sono stati litigi tra ballerini, sclerate sul set, e un monster truck spaccaculi—tutto quello che vi aspettereste da una produzione con un budget di cristo come questa. Quindi, che aspettate? Muovete i vostri cazzo di culi. Quando ‘sta danza sarà andata virale potrete dire di essere stati tra i primi a farla.



