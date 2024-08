Guarda questi bambini ‘sfruttati’ dal loro papà per alimentare una WII

Giocare ai videogiochi non aiuta a mantenersi in forma. Persino Wii Sports e i vari videogiochi della Wii che richiedono di muoversi apportano solo dei benefici moderati. Se volete trasformare le vostre ore passate davanti ai videogame in una specie di allenamento, dovete hackerare gli attrezzi da palestra che usate per tenervi in forma a casa.



Lo YouTuber nonché esperto di fai-da-te Jeremy Fielding ha hackerato un vogatore e una Wii trasformandoli nel dispositivo di tortura più divertente di tutti per i suoi figli: quando smettono di vogare, il videogioco si spegne. Fielding ha trasformato un vogatore trovato su Craigslist in un generatore a elettrico alimentato dal movimento umano, utilizzando dei volani meccanici. Collegandolo all’alimentatore della Wii — in aggiunta a un paio di batterie che tengono il dispositivo in carica per qualche secondo mentre i bambini si alternano al vogatore — sono costretti a mantenere il motore in rotazione se vogliono continuare a usare il videogioco.



In realtà, un vogatore apposta per la Wii non è tutta questa novità, ma se disponete già dello strumento per tenervi in forma a casa vostra, perché non utilizzarlo per alimentarci le console di gioco e tenere in forma i vostri figli mentre si alternano al vogatore per giocare a Mario Kart?



