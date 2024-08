Guarda The People Versus Wad

Wad ha fatto una delle poche riflessioni intelligenti mai emerse dalla rubrica The People Versus (che viaggia sicuro verso i quaranta episodi in onda): quando sei online, l’odio è facile e remunerativo. In effetti lui più di chiunque altro deve farci i conti, costretto a dribblare frecciatine personali durante le sue interviste (che si basano per lo più sull’interazione tra utenti connessi e studio).

Nonostante questo, un po’ dobbiamo ringraziare gli hater, perché ci permettono di essere insultati a loro volta.

