La guida di Motherboard alle morti più assurde

Ognuno di noi ha immaginato almeno una volta la propria morte, probabilmente sperando, a seconda della storia personale e del temperamento, una morte gentile, eroica, romantica o insolita. Personalmente, mi piacerebbe riuscire a mettere fine alla mia vita in un insieme di tutte queste possibilità, in una battaglia all’ultimo sangue con un nemico carismatico come il Jocker, sacrificandomi per salvare Gotham City, ma senza avere il tempo per provare sulla mia pelle l’agonia di una morte lenta e dolorosa. Per quanto riguarda la componente insolita, morire con un costume da Batman addosso forse sarebbe sufficiente di per sé; ma se pensiamo alle morti più assurde entrate a pieno diritto negli albi della storia umana, raggiungere il livello dei migliori, in realtà, richiede sforzi ben maggiori.

Questi casi, almeno per la maggior parte, sembrano esistere con l’unico scopo di ricordarci che dal momento in cui il nostro destino è segnato, a prescindere da tutto, la fine è inesorabile. E il fato sa dimostrare davvero tanta inventiva alle volte, al punto da far passare le morti agghiaccianti di film come Final Destination gesta poco originali da parte del Triste Mietitore. Che il tuo cranio abbia un incontro fortuito — e fatale — con una tartaruga, un meteorite o un elicottero radiocomandato, o che ti trovi a ingerire troppa acqua, melone, brioche, o che perda a un trucco di magia, a un esperimento di chimica o a un atto di ordinario vandalismo, i modi per morire sono tanti quanti gli esseri umani sulla faccia del pianeta.

