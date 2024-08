La guida di Motherboard alle migliori offerte del Prime Day di Amazon

Oggi è l’Amazon Prime Day, un evento della durata di 36 ore a base di shopping, concepito per celebrare il dominio del mercato online da parte di Jeff Bezos.



È difficile ricordarsi l’epoca precedente a questa ricorrenza, ma sta di fatto che è nata solo tre anni fa, nel 2015, in occasione del ventennale di Amazon e, l’anno seguente, l’azienda ha assistito a un aumento del 60 per cento negli ordini effettuati solo durante il primo giorno.



Così, mentre i lavoratori di tutto il mondo scioperano per protestare contro le condizioni di lavoro di Amazon, diamo un’occhiata alle migliori offerte del Prime Day:



Le migliori offerte su come essere un mega rivenditore che divora le piccole imprese

Amazon vuole controllare l’infrastruttura fondamentale della nostra economia

La grande scommessa di Jeff Bezos è riuscire a rendere gli acquisti su Amazon così semplici da non farti accorgere che la sua società sta prendendo il controllo del commercio al dettaglio e delle sue infrastrutture, senza farti capire quali saranno le conseguenze di questo dominio. Amazon ha un potere senza precedenti nel guidare le nostre scelte. Prova a chiedere ad Alexa di comprare delle pile e non ti offrirà la possibilità di scegliere tra Duracell o Energizer; ma ti spedirà quelle di Amazon. Sfoglia l’elenco dei bestseller di Kindle e troverai molti libri pubblicati da Amazon. Se badi alla sezione che riporta cosa hanno acquistato gli altri clienti, noterai che gli algoritmi di Amazon privilegiano i propri prodotti, anche quando non sono il suggerimento migliore.

Amazon ti permette di fare acquisti sulla sua piattaforma a patto che tu segua delle regole che non ti comunica

Negli ultimi anni, il dominio di Amazon nel settore della vendita al dettaglio ha portato alla chiusura di molte piccole imprese locali in tutto. Nella sua missione di ”dominare la vendita al dettaglio,” Amazon sta diventando sempre più il servizio attraverso cui molti consumatori fanno tutti i loro acquisti, imponendosi come un giardino recintato per accedere al quale è necessario ”obbedire a una serie di regole” per acquistare prodotti e riceverli in consegna — peccato che queste regole non sono spiegate in modo chiaro.

Le migliori offerte per la creazione di uno Stato di sorveglianza

”È una violazione totale della privacy. Mi sono ripromessa che non accenderò più quel dispositivo, perché non posso fidarmi”

La dichiarazione che abbiamo citato è quella di una donna che aveva installato Alexa nella sua casa, dando per scontato che il dispositivo non avrebbe violato la sua privacy. Purtroppo, è stata costretta a chiedere alla società di indagare dopo che un dispositivo Alexa ha registrato per sbaglio una conversazione privata tra lei e suo marito e ha inviato l’audio a un contatto scelto in modo random dalla loro rubrica senza il loro permesso. La donna non è l’unica ad avere avuto problemi: questa primavera, infatti, diversi utenti hanno segnalato che Alexa aveva la pessima abitudine di terrorizzarli riproducendo delle risate inquietanti nel cuore della notte. AHHHHHHHHHHH.

Amazon sa nove cose su di te che non pensavi potesse sapere

Amazon ti conosce meglio di quanto ti aspetti. Certo, è scontato che conosca l’indirizzo postale e il numero della tua carta di credito — altrimenti, come farebbero i pacchi ad arrivarti a casa? Ma la maggior parte delle persone non sa quali e quanti dati vengono divulgati attivamente. Si tratta solo di cosette come: l’impronta digitale del tuo browser, la tua cronologia completa, qualsiasi numero di telefono che hai usato per contattare Amazon, gli indirizzi di tutti i posti in cui hai vissuto, chi sono le persone di cui ti fidi di più — o almeno quelle a cui faresti spedire un pacco destinato a te, una serie di dati come eventuali malattie o gusti personali, quanti soldi hai, ogni movimento del tuo mouse e quali telefoni, tablet e laptop possiedi. Non male, vero?

Amazon sta vendendo software di riconoscimento facciale alla polizia

Amazon ha venduto un software per il riconoscimento facciale ai corpi di polizia in almeno due stati degli Stati Uniti, ad un fabbricante di body-camera per la polizia e a un’azienda che svolge attività di intelligence e di analisi dati per l’autorità. Il software, creato da Amazon Web Services, si chiama ”Amazon Rekognition” e sfrutta degli algoritmi di riconoscimento visivo per tracciare e identificare i tratti delle persone che combaciano con un database di video e foto delle forze dell’ordine. Direi che questa notizia è sufficientemente autoesplicativa per rientrare nell’elenco delle migliori offerte per la creazione di uno stato di sorveglianza.

Le migliori offerte per adattare i ritmi di lavoro degli esseri umani all’efficienza imposta dagli algoritmi

Condizioni di lavoro disumane nelle sedi di Amazon



Pausa alla toilette cronometrate, personale sottopagato, obiettivi impossibili e condizioni di lavoro estenuanti e ”intollerabili” sono le lamentele più frequenti che riguardano Amazon. Amazon ha promesso ripetutamente di porre rimedio alle sue problematiche, ma una lavagna per i commenti del personale affissa in un suo stabilimento fa capire che è ancora lontana dal farlo. Ci sono state lamentele di servizi igienici sporchi e pause troppo brevi. Un dipendente ha chiesto: ”Perché non possiamo sederci nei momenti di calma? Siamo esseri umani, non schiavi o animali.” Se volete leggere una testimonianza più locale vi consigliamo questa.



Il problema riguarda anche l’Italia

In molti grandi servizi come Amazon, dietro a offerte estremamente vantaggiose per i clienti si cela, spesso, una penalizzazione della qualità della vita lavorativa per i dipendenti. Nel momento in cui i lavoratori sono chiamati a rispettare turni notturni su sei giorni settimanali, sabati e domeniche incluse, è importante avere dei contratti che riconoscano e ricompensino i compromessi che i dipendenti fanno rispetto alla propria vita personale e familiare. A novembre scorso, i lavoratori della sede di Piacenza hanno proclamato uno sciopero durante il Black Friday per la mancata apertura di Amazon a una revisione del ciclo lavorativo estenuante. A dicembre 2016, invece, alcuni lavoratori del centro di raccolta di Dufermline, in Scozia, si erano ridotti a “campeggiare” fuori dalla sede per colpa dei turni troppo intensi e delle paghe non proporzionate ai costi affrontati dai pendolari.

Amazon ha brevettato un braccialetto elettronico che indirizza le mani dei magazzinieri verso il pacco giusto

Al momento, non risulta che Amazon abbia in programma di produrre il braccialetto che è stato brevettato nel 2016. La notizia, però, ha scosso mezzo mondo, Italia compresa, ricordandoci che Amazon è una potenza transnazionale che ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per mettere in discussione l’effettiva autorità degli stati nazionali e delle istituzioni continentali.

Le migliori offerte per farsi spedire animali vivi

Sì, purtoppo è successo anche questo

Sulla versione britannica di Amazon sono stati pubblicati diversi annunci per la vendita di astici vivi che possono essere spediti anche in Italia ”Imballare un astice vivo, prelevandolo dal proprio ambiente e obbligandolo a viaggiare in una scatola per centinaia se non migliaia di chilometri, è una forma di maltrattamento evidente di per sé. Amazon non deve rendersene corresponsabile,” ha riferito ENPA descrivendo questi annunci.

”Se sei un buon dipendente di Amazon, ti trasformi in un Amabot.”



“L’azienda sta implementando un algoritmo di miglioramento continuo delle prestazioni del proprio personale.“

”Una volta non ho dormito per quattro giorni consecutivi.”

“Ed è stato proprio in quel momento, che mi è venuta un’ulcera.”

Buon Prime Day!

La versione originale di questo articolo è apparsa su Motherboard US ed è stata riadattata per l’Italia.