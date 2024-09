Hanno annullato il concerto di Bello Figo a Roma

Stamattina, per la quarta volta, è stato cancellato un concerto di Bello Figo per questioni di sicurezza e minacce.

Stavolta è successo a Roma: da giorni infatti il ragazzo ghanese è oggetto di pressioni che avrebbero minato “il corretto svolgimento della serata”—si legge nel comunicato pubblicato su Facebook dagli organizzatori.

Alcune—se non gran parte—delle minacce proverrebbero dal gruppo romano Azione Frontale, una piccola formazione neofascista attiva soprattutto nel quadrante orientale della città.

Da anni in lotta contro “poteri forti, satanismo, massoneria, signoraggio bancario e sionismo”—come si legge sul sito—Azione Frontale è guidata dal leader Ernesto Moroni, già candidato di Forza Nuova per le Regionali nel 2010, noto per aver spedito delle teste di maiale alla comunità ebraica romana a due giorni dal giorno della memoria, nel 2014.

