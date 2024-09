Il nuovo album di Helm è turbolento come la Brexit

Il producer sperimentale inglese Luke Younger, aka Helm, ha annunciato l’uscita del nuovo EP World In Action. Segue il suo album del 2015 Olympic Mess e la cassetta Rawabeat che ha pubblicato a inizio anno e uscirà in versione digitale per la sua etichetta Alter, mentre della versione vinilica si occuperà Trilogy Tapes, che conosciamo per i dischi di Dro Carey, Anthony Naples e Dean Blunt.

Il comunicato stampa spiega che l’album è stato registrato “al culmine del tentativo dei media di mantenere l’integrità durante la turbolenza costruita a tavolino che è stata la Brexit, World In Action presenta quattro brani che mettono in gioco la documentazione di questo momento storico con il desiderio di discernere la motivazione dalla disperazione”.

Ascolta la jazzata “Blue Scene”.

‘World In Action’ sarà disponibile in formato digitale dal 28 aprile via Alter e in vinile per The Trilogy Tapes.

