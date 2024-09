Ho leccato il mio telefono per provare l’iTunes del cunnilingus

Grazie a una nuova applicazione per l’intrattenimento per adulti, CamSoda, adesso so che sapore ha il mio telefono.

Era ovvio che gli sviluppatori dell’iTunes dei pompini e di smell-o-vision avrebbero cercato di colmare il gap di gender nella tecnologia bizzarra per porno nei giorni in cui vengono celebrate le donne. La loro ultima invenzione, O-Cast, invita a mimare la pratica del cunnilingus sul proprio telefono e inviarlo poi al sex toy di una donna.

Con molta immaginazione e un po’ di lavoro di lingua, gli utenti possono leccare la app, registrare il loro risultato migliore e caricarlo sul sito affinché le persone possano guardarlo, sceglierlo e inviarlo a un vibratore connesso. I creatori lo vedono come uno strato aggiuntivo di interazione con le webcam, un gioco per le coppie o un sollazzo per la donna media che vuole divertirsi con l’aiuto degli estranei.

Darren Press, vice presidente di CamSoda, mi ha detto durante una conversazione telefonica che la lingua non è del tutto necessaria. Puoi usare la app con le dita o con il browser, se l’idea di assaggiare il tuo smartphone non ti aggrada.

Immagine: CamSoda

Ma io non sono una che si tira indietro in queste cose. Sono andata in bagno dove lavoro, ho pulito lo schermo con una salvietta — parlo per me, lo schermo del mio telefono è un vero incubatore di germi — e mi sono concesso un po’ di privacy.

La app ti implora di “darle il miglior orgasmo della vita.” Una grossa responsabilità, ma ho accettato la sfida. Il mio telefono sapeva di sapone, ed era piuttosto difficile tenere la lingua sullo schermo facendo finta che fosse altro.

Alla fine, mi sono arresa e ho continuato con il dito. Una volta terminato il lavoretto, puoi dargli un titolo — ci sono cose tipo Mushroom Cloud e Volcano NoNo — e caricare un’immagine. Puoi scaricare gratuitamente fino a 31 marzo, dopo di che, ogni download avrà il costo di 99 centesimi.

Personalmente, mi sarebbe piaciuto qualcosa di diverso da un telefono coperto di saliva, per rappresentare il mio gender sui media. Ma se non altro c’è dello spirito paritario, e l’entusiasmo ha il suo perché.