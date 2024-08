Ho trovato il gioco perfetto per sfogare le frustrazioni della vita

I videogiochi sono una gran bella invenzione perché ti permettono di abbandonare per intervalli di tempo più o meno ragionevoli la concreta vita di tutti giorni e dedicarti ad azioni meravigliosamente ripetitive in un contesto in qualche modo rassicurante.

Raccogliere monete, fucilare alieni e zombie, salvare uno o più pianeti, persino zappare la terra o restare inchiodato in ufficio — qualsiasi cosa ti serva per distenderti i nervi, i videogiochi sono qui per offrirtela.

Videos by VICE

Molte volte, però, tocca vestire i panni di qualcuno con un sacco di responsabilità. Tanto gli eroi quanto i killer professionisti devono saper fare bene il proprio lavoro perché il giocatore possa arrivare in fondo al gioco. E va bene così, non fraintendetemi. Anche impegnarsi a risolvere enigmi complicati può rivelarsi rilassante e catartico.

Eppure, ogni tanto, vorrei non dover fare alcun lavoro mentre gioco. Anzi, vorrei solo sfogare le mie frustrazioni dando una quantità di fastidio incredibile a qualcuno o qualcos’altro.

Per mia fortuna — e di chi coltiva desideri simili ai miei — la settimana scorsa è uscito il trailer di un nuovo gioco che sembra promettere proprio questo tipo di diversivo alla vita.

Il gioco — intitolato Untitled Goose Game e sviluppato dall’australiana House House di Push Me, Pull You — mette il giocatore nei panni di un’oca determinata a molestare in tutti i modi possibili il contadino della fattoria in cui vive. Rubargli le chiavi, la radio, distruggergli il campo, nascondersi tra i cespugli, rubargli il panino, mangiarselo e tornare per rubargli il cappello (ok, quando hai solo un becco con cui agire, non c’è grande alternativa nelle azioni da compiere).

Le oche sono animali con un carattere notoriamente difficile — basta dare un’occhiata alla lista infinita di video di oche che fanno brutto alla gente su YouTube per farsi un’idea —, ma la loro vita, per il resto, è semplice e invidiabile. Per questo, “essere un’oca orribile,” come recitano le informazioni sotto il trailer, “in una meravigliosa mattina al villaggio” suona bene e basta.

Gli sviluppatori avvertono che si tratta solo di un video gameplay pre-alpha, e che il gioco non uscirà prima del 2018. Fino a quel momento, posso solo sognare una vita da animale di fattoria privo di morale e auto controllo.

Seguici su Facebook e Twitter