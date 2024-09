Come ‘The Legend of Zelda: Breath of the Wild’ è stato quasi subito emulato su PC

Quando The Legend of Zelda: Breath of Wild è stato pubblicato tra il rumore degli scroscianti applausi da tutto il mondo che l’hanno accolto, alcuni fan non vedevano semplicemente l’ora di giocarlo. Così, hanno scaricato una versione emulata del gioco per poterlo provare sul loro PC. Questa versione hackerata del nuovo titolo di Nintendo è stata resa disponibile su internet appena qualche giorno dopo l’uscita del gioco la scorsa settimana.

La versione emulata di Breath of the Wild è giocabile con Cemu, un emulatore per Wii U, ed è tutto fuorché perfetta. Alcuni bug rendono il titolo ingiocabile sin dall’inizio, e gli sviluppatori stanno ancora cercando di risolverli (che poi è un po’ la storia di qualunque titolo, quando si parla di emulazione). Ciononostante, si tratta di un incredibile colpo di scena per la scena di appassionati dell’emulazione.

Videos by VICE

Molti di noi potrebbero dare per scontato che su internet i nuovi album e film sono disponibili gratuitamente sin dal primo giorno dopo la loro uscita, spesso anche prima. Ma è abbastanza interessante vedere come un gioco nuovo di zecca è finito online così in fretta. Per capire come diavolo ci siano riusciti, abbiamo contattato uno degli sviluppatori di Cemu, conosciuto su Reddit come “Exzap.”

“Penso che gran parte [della velocità] sia da attribuire a Xenoblade Chronicles X, che ha una struttura open-world simile e che ci aveva permesso di impratichirci con problemi tecnici altrettanto simili,” mi ha scritto in un messaggio su Reddit Exzap.

Grazie alla risoluzione di alcuni glitch tecnici emersi in titoli precedenti a Zelda, Breath of the Wild è stato rapidamente traslato su Cemu. Ma a causa della sua complessità e della natura maldestra di Cemu — il team lo descrive come un “software altamente sperimentale” — sono ancora diversi i bug da risolvere.

“L’obiettivo è riuscire a far funzionare ogni gioco al 100% prima o poi,” mi ha scritto Exzap. “È difficile dire come ci riusciremo e quanto tempo impiegheremo per farlo. Ma per ciò che riguarda Breath of the Wild credo che vedremo dei miglioramenti incrementali per ogni futura release di Cemu. È andata così per la maggior parte dei giochi finora, dopo tutto.”

“Tecnicamente si tratta di un bel traguardo, ma non è abbastanza buono da risultare godibile dai giocatori,” ha continuato.

Il team di Cemu sta lavorando duramente e forse Breath of the Wild finirà per essere più godibile su PC attraverso l’emulazione che su Wii U o addirittura Switch. Al momento, il gioco gira sia a 720p che a 900p in base alla console sulla quale lo stai giocando, e si sta parlando della fascia più bassa disponibile per l’attuale generazione di videogiochi. Molti giocatori, inoltre, hanno lamentato diversi cali nel frame rate del gioco.

“Gli emulatori permettono un livello extra di adattabilità alla macchina su cui girano, livello che le console non offrono,” ha scritto Exzap. “Per esempio, usando Cemu è possibile giocare a Breath of the Wild a una risoluzione di 4K invece che ai 720p forzato dal Wii U.”

Per quanto riguarda i cali nel frame rate, Exzap ha detto che presto o tardi Breath of the Wild funzionerà senza intoppi a 30 frame al secondo, a causa di “come funziona il motore grafico del gioco.”

La più grande sfida per il team di Cemu potrebbe, però, essere Nintendo stessa. Il titano dei videogiochi giapponese è notoriamente decisamente avverso ai progetti non ufficiali portati avanti dalla community. Lo scorso anno Nintendo ha bloccato senza farsi troppi problemi un progetto fan-made sui Pokémon che era in lavorazione da 8 anni.

Così, ho chiesto notizie a Exzap: gli avvocati si erano fatti sentire? E lui era pronto?



“Mi dispiace ma per diversi motivi non posso rispondere a questa domanda,” ha scritto Exzap. “Ma posso dirti che sono preparato per qualsiasi scenario.”