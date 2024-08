Come l’equilibrio cambierà il futuro della robotica

Questo post fa parte di Formula, la serie di Motherboard in collaborazione con Audi in cui esploriamo le meraviglie dell’intelligenza artificiale, la tecnologia più importante del 21esimo secolo.

Anche se la storia del cinema ci insegna che i robot non hanno alcun problema a stare in piedi e a camminare, la realtà dei fatti è un po’ diversa. Abbiamo visitato i laboratori dell’Istituto Italiano di Tecnologia per scoprire il progetto HyQ, un robot quadrupede che sta cercando di capire cosa serve per stare perfettamente in equilibrio.

Il direttore del progetto Claudio Semini ci ha raccontato i possibili utilizzi di una macchina del genere, in particolare in situazioni di emergenza dove si potrebbe preferire non mettere a rischio un essere umano.