La campagna per fermare i robot killer va a gonfie vele

Tutti i robot killer della fantascienza, come il Decepticon deiaTransformers, il T-800 di Terminator oppure i Cylon di Battlestar Galactica, hanno un elemento in comune—sono progettati anche per assomigliarci; fornire alle macchine una forma umanoide rende la minaccia immaginaria che rappresentano più facile da comprendere per il pubblico. La stesso principio non vale per i ‘Killer Robot’—le armi autonome del nostro futuro prossimo, altrimenti dette Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS). Varie nazioni potrebbero realizzarle sfruttando lo stato attuale della tecnologia dei droni per neutralizzare obiettivi militari o civili in modo autonomo.

La campagna per fermare i Robot Killer ha promosso l’adozione di una nuova normativa internazionale riguardante le LAWS alla Quinta Conferenza di revisione della Convenzione sulle Armi Convenzionali presso le Nazioni Unite a Ginevra, tenutasi la scorsa settimana. La coalizione di ONG con sede a Washington di cui abbiamo parlato l’anno scorso tratta i problemi etici e giuridici connessi alle LAWS. Recentemente, ho discusso al telefono con la coordinatrice globale della campagna, Mary Wareham. In questa fase, la campagna è molto lontana dal raggiungere il suo obiettivo di ottenere un divieto totale; il meglio in cui sperare è che la comunità internazionale si avvicini gradualmente a compiere una serie di controlli. Grazie al lavoro svolto dai promotori della campagna nel corso della conferenza, sembra più probabile che possa essere istituito un nuovo strumento giuridico per regolamentare le armi del robot, grazie a un gruppo di esperti governativi, ancora da individuare, che discutano questa prospettiva l’anno prossimo.

La Northrop Grumman X-47B è un prototipo di drone da combattimento commissionato dalla Marina degli Stati Uniti per ottenere un mezzo in grado di decollare e atterrare sulle portaerei e di volare, il tutto autonomamente. Immagine: DARPA/Wikimedia Commons

Secondo la Wareham, molti dei paesi sviluppati dispongono già della conoscenza tecnologica necessaria a delegare il compito di uccidere in guerra ai sistemi in grado di scegliere e attaccare i propri obiettivi autonomamente. La fattibilità tecnologica delle LAWS, sommata a quello che la Wareham descrive come un “vuoto di responsabilità” legale per le azioni eseguite dai robot è molto preoccupante. Come ha sottolineato, “non esistono regole basate sulla prassi comune,” proprio a causa della mancanza di una legislazione specifica che tratti i robot killer già esistenti.



“Non è chiaro a chi attribuire la responsabilità, nel caso in cui un’arma autonoma causasse un’atrocità,” mi ha spiegato via mail l’esperto legale della campagna, Peter Asaro. “Per commettere un crimine comune o un crimine di guerra ci deve essere l’intenzione. I robot non sono in grado di intendere nel senso giuridico del termine, quindi non possono commettere reati o essere ritenuti responsabili per le loro azioni—questo può rendere più semplice causare delle atrocità attraverso i robot killer, senza che nessuno ne sia responsabile legalmente.”

Anche la Wareham concorda. “Il vero problema è che avremo delle armi completamente autonome ma “stupide” prima di averne altre in grado di rispettare il diritto internazionale vigente,” ha spiegato l’esperta. “Abbiamo esaminato se le armi completamente autonome rispettino le leggi umanitarie internazionali e abbiamo scoperto che, al momento, non lo fanno e forse non sarà così neanche in futuro. Pertanto, abbiamo bisogno di stilare delle nuove leggi.”

Immagine: Motherboard

Dopo quattro giorni di consiglio, la Wareham e i suoi colleghi hanno contribuito ad assicurare un accordo per creare un “Group of Governmental Experts” (GGE) per esaminare le questioni delle LAWS alle Nazioni Unite. La decisione ha richiesto molta abilità diplomatica. La Russia—che tuttora si oppone a un divieto assoluto e in precedenza era scettica riguardo la cooperazione internazionale sulle leggi, avrebbe potuto bloccare il processo opponendosi alla formazione del GGE. Fortunatamente, ha scelto di astenersi, permettendo all’accordo di essere stipulato. Tuttavia potrebbero passare degli anni prima che venga varata una legislazione efficace. Le nazioni sviluppate come gli Stati Uniti hanno già iniziato a implementare la ricerca e gli elementi di autonomia nei sistemi di difesa. È possibile che anche molte altre nazioni sviluppino le proprie leggi prima che delle norme internazionali regolarizzino l’utilizzo di queste tecnologie.

“”Abbiamo raggiunto il limite oltre il quale perderemo ogni possibilità di agire,” ha detto la Wareham.

Uno dei motivi principali per cui alcuni stati sono interessati a sviluppare delle armi robot è di natura economica: i droni da combattimento consentono un risparmio già effettivo—e, almeno in teoria—possiedono l’ulteriore vantaggio di non richiedere la necessità di spendere in formazione del personale per la loro gestione. Oltre alla facilità con cui le armi robot potrebbero essere utilizzate per violare il diritto internazionale, esiste anche l’inquietante possibilità del loro utilizzo in situazioni in cui le truppe regolari non sarebbero disposte a eseguire gli ordini per motivi di coscienza.

“Nel 2012, abbiamo elencato sei paesi che potenzialmente avevano messo in campo grandi investimenti nelle armi autonome: gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Corea del Sud, Israele, la Cina e la Russia,” ha dichiarato la Wareham: “Più di recente, abbiamo segnalato almeno altri dieci paesi che potrebbero stare investendo in questo tipo di armi, anche se non sono ancora del tutto autonome.”

“È ancora possibile progredire in questi tempi difficili, anche se la situazione è così polarizzata.”

Anche se esiste la possibilità che gli stati non tengano conto di eventuali leggi, nonostante l’adozione di armi autonome sembri inevitabile e non tenendo conto del fatto che i controlli legali da parte dell’ONU potrebbero essere messi in atto solo tra molto tempo, la Wareham è fiduciosa che la campagna possa rivelarsi utile. Ci sono state alcune notizie incoraggianti anche prima della decisione delle Nazioni Unite del 16 dicembre. Diciannove paesi hanno espresso il loro sostegno per un divieto totale delle LAWS e altri 78 hanno espresso pubblicamente i loro punti di vista in materia, sollevando un dibattito internazionale.

Il 28 luglio 2015, accademici e manager tecnologici come Stephen Hawking, Noam Chomsky e Elon Musk, hanno firmato una lettera aperta del Future of Life Institute, sottolineando il rischio che le armi autonome pongono per l’umanità. Più di recente, l’8 dicembre, nove democratici, guidati dal deputato Jim McGovern, hanno presentato una lettera al Governo degli Stati Uniti richiedendo un divieto preventivo della tecnologia.

Il US Counter Rocket, Artillery and Mortar (C-RAM) system può distruggere automaticamente l’artiglieria, i razzi e i colpi di mortaio nemici. Immagine: US Army

Nonostante il crescente dibattito e la condanna delle leggi a livello internazionale, l’influenza di lettere e petizioni sui progetti di sviluppo di queste tecnologie pensati dai vari Stati è disctubile. Accettare di istituire un gruppo di esperti governativi è di gran lunga l’evento più influente che possa condurre alla creazione di un percorso verso il cambiamento giuridico reale in merito alla fabbricazione e l’utilizzo delle LAWS. Quando il GGE si riunirà nel 2017, sarà in grado di avviare un calendario sulla creazione di leggi e trattati per combattere la diffusione delle armi a livello internazionale. Quando ho chiamato la Wareham dopo la decisione delle Nazioni Unite, era felice del progresso.

“Era il più grande ostacolo in questa fase della campagna e lo abbiamo appena superato,” ha detto.

In ultima analisi, che sta ai leader nazionali e diplomatici di paesi come gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, la Russia e la Cina ascoltare l’opposizione pubblica, trovare un accordo e renderlo una legge di diritto internazionale. Questa è il risultato più notevole dell’accordo per impostare il GGE—tutte le Nazioni Unite erano d’accordo, Russia compresa.

“Questo dimostra che la diplomazia multilaterale non è morta, è ancora possibile progredire in questi tempi difficili, anche se la situazione è così polarizzata”, ha concluso la Wareham.