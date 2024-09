Il 17enne finlandese che sta diventando ricco contrabbandando tabacco

Niklas* ha 17 anni, è a casa dei suoi genitori e sta ispezionando il prodotto che gli frutta i soldi per comprarsi l’orologio d’oro e i vestiti di marca che indossa. Questo adolescente finlandese ha appena ricevuto la sua consegna settimanale di più di 950 pacchi di snus—un tabacco umido svedese che è illegale vendere in tutta l’Unione Europea tranne che in Svezia.

Prima che Svezia e Finlandia entrassero nell’Unione Europea nel 1995, in Finlandia c’erano una decina di fabbriche di snus. Dopo che l’UE ha vietato lo snus, queste fabbriche sono state costrette a chiudere. Ma in Svezia, dove lo snus è un prodotto tradizionale, l’UE ha deciso di fare un’eccezione. E quest’eccezione ha creato un mercato nero molto redditizio in Finlandia.

Dato che sono cresciuta in Finlandia, posso dire di conoscere almeno dieci persone che a un certo punto della loro vita hanno venduto snus sottobanco per fare qualche soldo in più. Ma nessuno di loro ha avuto il successo di Niklas. “Guadagno 5mila euro al mese,” mi ha detto. “Vivo una vita molto comoda, faccio un sacco di shopping.”

L’importazione di snus in Finlandia è consentita, ma per una quantità massima di un chilo e solo per uso personale. La maggior parte dello snus legalmente importato è acquistato su delle navi commerciali che fanno avanti e indietro tra i due paesi oppure passa da Haparanda, una cittadina svedese al confine con la Finlandia. Si stima che dall’80 all’85 percento dello snus venduto ad Haparanda sia acquistato da consumatori finlandesi.

Capita spesso che qualcuno venga beccato sul confine finlandese mentre cerca di far entrare di nascosto più snus di quanto sia permesso. Lo scorso aprile, gli ufficiali doganali finlandesi hanno sequestrato 1300 kg di snus in una sola operazione. L’anno scorso ci sono stati 300 casi di contrabbando di snus, per un totale di 3442 kg, un terzo in più rispetto all’anno precedente. Per fortuna dei contrabbandieri come Niklas, perseguire questo reato non è la priorità della polizia finlandese, che è il corpo di polizia con il numero più basso di agenti per 1000 abitanti in tutta l’Unione Europea.

Niklas afferma di essere il più grande contrabbandiere di snus del sud della Finlandia. Negli ultimi anni, ha aumentato il suo giro d’affari. Adesso ha sei distributori che lo aiutano a vendere il prodotto. “Tutti mi conoscono,” mi ha detto. “Prima di iniziare a lavorare con i distributori, passavo anche quattro ore al giorno dopo scuola a vendere snus.”

I genitori di Niklas non solo sono a conoscenza della fonte delle grosse entrate economiche del figlio, ma sono stati anche i suoi primi finanziatori. “Ero su una barca per la Svezia con mio padre e lui ha comprato uno zaino pieno di snus. L’ho venduto in Finlandia e ho capito quante possibilità di guadagno c’erano.”

Oggi, il suo metodo di lavoro è un po’ più avanzato. Niklas ha un grossista che ha conosciuto tramite Facebook. Ammette di conoscerlo appena, ma dice anche che tutti i suoi distributori sono amici fidati.

Niklas con una confezione di snus

A causa dell’altissima domanda, Niklas può vendere il suo prodotto al doppio del prezzo al dettaglio, il che gli frutta un profitto netto di circa 300 euro su una scatola da 240 pacchi. “Ogni consegna è già venduta completamente prima che arrivi la successiva,” mi ha detto.

In Finlandia, il mercato nero dello snus vale circa 50 milioni di euro all’anno. Una grossa fetta di questo mercato si muove tramite i social. Ci sono circa 200 gruppi Facebook dedicati alla compravendita di snus, il più grande dei quali ha 17mila membri. Come Nilkas, la maggior parte dei contrabbandieri lo vende al doppio del prezzo per cui l’ha comprato. L’assenza di un effettivo controllo di polizia fa sì che molti venditori non si scomodino nemmeno a usare profili finti per le loro transazioni.

Ho contattato Ida Schauman, vicepresidente del Swedish People’s Party of Finland (SFP), nonché uno dei pochi politici finlandesi a favore della legalizzazione dello snus. “Non sono una grande fan dello snus, ma penso che la legislazione dovrebbe permetterlo,” mi ha detto via email. “Oggi comprare e vendere sigarette è legale mentre lo snus, che fa meno male, è vietato. Ritengo che un mercato legalizzato e regolato sia un’opzione migliore dell’illegalità, che la polizia finlandese non ha le risorse per combattere.” Mi ha anche detto che spera che legalizzando lo snus si possa rendere meno attraente il fumo.

Chi viene beccato a vendere snus rischia di venire incriminato per una serie di crimini che va dal contrabbando all’evasione fiscale. Per ogni singolo grammo di snus importato letalmente si rischia di dover pagare fino a 37 centesimi di tasse—in totale, circa 1700 euro di tasse per ogni confezione.

Nonostante questi rischi, Niklas è sicuro che i suoi soci non lo tradiranno. “Nessuno si azzarderebbe a farlo, perché tutti sanno che genere di persone ho dalla mia parte,” mi ha detto. Niklas afferma che solo una volta qualcuno ha provato a non pagarlo e che quella volta la questione è stata risolta quando quel qualcuno si è trovato la porta di casa sfasciata a colpi d’ascia.

Anche se si gode i soldi e il potere derivanti dal contrabbando di snus, Niklas non vuole fare questo lavoro per sempre. Salvo qualche spedizione più piccola ogni tanto, ha in progetto di uscire dal giro quando compirà 18 anni.

Quando gli ho chiesto cosa accadrebbe se venisse beccato, si è messo a ridere. “Finirei a dover pagare al governo più di un milione di euro,” mi ha detto. “Ci sono giorni, a volte settimane o mesi, in cui vado in paranoia e penso che la polizia mi prenderà. Ma non c’è modo che succeda. È impossibile.”

*Il nome è stato cambiato per proteggere la sua identità