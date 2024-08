Ciao Cile (posso chiamarti Cile?),

siamo perfettamente consapevoli che tu sei un cantante famoso e noi soltanto un branco di creatori di contenuti per internet. Tu sei famoso per aver avuto una vita difficile e per la profondità dei tuoi testi, noi perché abbiamo scoperto la pala che suona i Nirvana (che poi è stato Noisey Polonia). Alla luce di ciò, da parte nostra e di VICE, ti siamo grati di averci citati nei primi tre versi del tuo nuovo singolo, “Mamma Ho Riperso L’Aereo”. Ma ci è rimasto qualche dubbio.

Chi scrive per VICE per comprarsi le Nike

Chi suona la trap e trucca la Sprite

Chi scrive per Noisey poi legge le dosi

Per quanto riguarda il primo verso, ci sono tanti lavori che si possono fare se si vuole un paio di Nike. Uno di questi è lavorare alla Nike, ad esempio: probabilmente si guadagna di più, sulle scarpe si ha lo sconto e non si deve stare a spiegare per ore che cos’è che si fa esattamente di lavoro.

Sul secondo verso, nulla da dire. La gente effettivamente trucca la Sprite. Forse l’hai letto proprio su Noisey.

Ma è il terzo verso che ci ha lasciati tutti perplessi. Giuro. Ecco uno screenshot della chat redazionale.

Il rapporto tra te e Noisey è complicato fin dai tempi del tuo romanzo Ho Smesso Tutto, in cui il tuo italianissimo Chinaski viveva non una, non due, ma ben dodici avventure con dodici donne diverse, intrise di misoginia latente e stantia epica rock’n’roll di provincia. Scusa se sono così diretto ma so che sei uno che preferisce un po’ di brutale onestà.

“Chi scrive per Noisey e poi legge le dosi”. Le dosi di cosa? E perché leggerle? Così, per nozionismo? O ci facciamo qualcosa con queste dosi? Ieri mi è venuta voglia di guacamole, così ho cercato la ricetta online, ma poi ho rinunciato perché le dosi erano per quattro persone e io sono rimasto ormai da solo in questa Milano agostana (lo so che avrei potuto dividere per quattro, ma cosa ci faccio poi con i tre quarti di avocado che avanzano?). Stai cercando di girare il coltello nella piaga, Cile? Poco carino da parte tua.

O forse si parla di dosi di droga. Dosi di farmaci? Dosi artificiali? Donato Dosi? Dosi Osbourne? Sembra proprio che il diagramma di Venn delle cose che si possono leggere e le cose che si dividono in dosi non abbia alcuna intersezione.

Ho provato ad analizzare il resto del testo alla ricerca di risposte, ma disgraziatamente per il nostro egocentrismo i riferimenti a Noisey o alle dosi finiscono lì. Dopo due strofe di elenchi di persone che fanno cose e un ritornello composto da quattro non-sequitur dall’atmosfera inquietante, compare una parte recitata su, indovina un po’, una donna, che non c’entra niente né con Noisey, né coi medicinali, né con la droga, né col cibo.

Quindi niente, Cile, non abbiamo capito. Ma grazie per averci citati nel tuo nuovo singolo. E con “grazie” intendo “grazie” un po’ come quando la mamma va in vacanza e ti porta un cappellino con sopra scritto “Mykonos” e tu non sei mai stato a Mykonos e dentro di te pensi “perché dovrei mettermi un cappello di un posto dove non sono mai stato?” e però dici “grazie, fighissimo” e lo metti in un cassetto da cui non uscirà mai più. Grazie, Cile, fighissimo.

