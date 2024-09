Il regista di ‘District 9’ ha pubblicato i suoi corti Sci-Fi su Steam

Nel futuro prossimo, la Torre Eiffel è ricoperta da migliaia di corpi intrecciati e aggrappati tra le sue strutture di metallo come dell’edera arrampicata su un traliccio. Alcuni di questi penzolano, impregnati di qualche materiale sconosciuto. Altri crollano a terra. Sono già morti o stanno per morire?

Il teaser di Neill Blomkamp per la nuova serie di corti Oats Volume 1, disponibile su Steam , è estremament oscuro; e potrebbe diventare l’opera di fantascienza disturbante di cui i fan hanno bisogno in questo anno in cui sono rimasti delusi dal nuovo film di Alien .

Videos by VICE

Blomkamp, celebre direttore di film di fantascienza dai risvolti sociali come District 9 ed Elysium, non è nuovo alla creazione di storie piene di dramma. District 9 , ad esempio, è un concentrato di riflessioni sul razzismo, l’apartheid e la povertà.

Ma, come annunciato ad aprile, le nuove creazioni di Blomkamp saranno cortometraggi sperimentali rilasciati sul servizio di PC gaming di Valve. Steam concederà a Blomkamp libertà creativa assoluta libera dai vincoli di Hollywood.

Oats Volume 1 sarà il primo corto diffuso dagli Oats Studios — il nuovo studio di Blumkamp — e racconta la storia di una razza di alieni rettili che invadono la Terra e la conseguente resistenza dell’umanità. È uno scenario familiare nella fantascienza, ma la decisione di Blomkamp di diffonderlo tramite Steam, accanto alla sua annunciata direzione “sperimentale”, potrebbe essere il preludio di una fantascienza veramente folle e innovativa.

Steam rappresenta una piattaforma interessante per diffondere film. La Valve ha iniziato a vendere i film nel 2015 e, nel 2016, una partnership con il gigante cinematografico Lionsgate gli ha procurato l’aggiunta di più di 100 titoli al suo catalogo — dal momento che Valve sembra intenzionata a competere con rivali del calibro di Netflix e Amazon. Ma, se da un lato, le valutazioni dei contenuti non correlati al gaming diffusi da Steam sono state finora abbastanza negative, l’affare concluso da Valve con un regista interessante come Blomkamp, unito al formato del cortometraggio che sembra perfetto per le migliaia di giocatori di Steam, potrebbe rivelarsi di grande successo.