Sempre più studenti usano l’intelligenza artificiale per fare i compiti

I professori di innovate_rye credono che sia tra i migliori studenti del primo anno del corso di laurea magistrale in biochimica. Ciò che i docenti ignorano è che innovate_rye usa un potente modello linguistico di intelligenza artificiale per completare gran parte dei suoi progetti.

“Si tratta di compiti semplici che richiedevano risposte estese,” ha spiegato a Motherboard innovate_rye, che ha chiesto di diffondere solo il nickname che usa su Reddit per mantenere l’anonimato. “Per esempio ci è stato chiesto di scrivere cinque cose positive e cinque cose negative sulle biotecnologie. Io ho dato un prompt alla IA tipo ‘quali sono cinque lati positivi e cinque lati negativi delle biotecnologie?’ e la risposta generata mi ha fatto prendere il massimo dei voti.”

Senza IA, innovate_rye dice che quei compiti che descrive come “perdite di tempo” porterebbero via due ore. Ora è in grado di finire consegne di questo tipo in 20 minuti.

“Mi piace molto imparare e a volte mi perdo in argomenti che mi interessano di più, finendo per procrastinare e non consegnare i compiti richiesti,” spiega. “Il fatto di aver imparato a farli più velocemente e meglio mi sembra positivo.”

Innovate_rye non è l’unica persona a usare sistemi di IA. Da quando OpenAI ha rilasciato l’ultima interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) per il suo modello di linguaggio più usato, GPT-3, sempre più studenti hanno iniziato a inserire prompt in Playground e programmi simili che usano il deep learning per generare testi. I risultati continuano il prompt iniziale in maniera naturale e spesso sono indistinguibili da un testo scritto da un essere umano.

Quando AeUsako_ era all’ultimo anno di superiori, ha usato OpenAI per generare un intero saggio sugli affari esteri. A Motherboard ha detto che, pur non avendo ottenuto il massimo dei voti a causa di citazioni a fonti esterne mancanti, ha scoperto che gli algoritmi per rilevare i plagi non erano in grado di segnalare il testo generato da una IA.

“Usando Open AI non ho percepito quella costante ansia di dover dedicare tanto tempo a scrivere,” ha detto a Motherboard AeUsako_.

George Veletsianos, ricercatore in tecnologia e apprendimento innovativi e professore associato all’università Royal Roads, dice che il motivo è che i testi generati da sistemi come l’API di OpenAI sono tecnicamente prodotti originali generati all’interno di un algoritmo black box.

“[Il testo] non è copiato da altro, è prodotto da una macchina, quindi i software anti-plagio non possono rilevarlo; a tutti gli effetti non si tratta di una copia,” Veletsianos ha detto a Motherboard. “Non conosco alla perfezione il funzionamento di questi strumenti di rilevazione del plagio e come potranno evolvere in futuro, ma non credo che i testi prodotti da una IA siano rilevabili in quel contesto.”

Non è chiaro se le aziende dietro questi strumenti IA abbiano la capacità di accorgersi o di impedire agli studenti di usarli per fare i compiti a casa. OpenAI non ha rilasciato un commento in tempo per la pubblicazione di questo articolo.

Peter Laffin è un coach di scrittura e fondatore del programma di tutoraggio privato Crush the College Essay. Secondo lui, strumenti come quelli di OpenAI sono l’evoluzione di altre tecniche di compensazione che la tecnologia ha prodotto nell’ultimo decennio, come gli assistenti di digitazione cloud-based pensati per aiutare un autore in difficoltà.

“I docenti che insegnano a futuri autori vanno alla ricerca del livello di difficoltà perfetto, quando assegnano un compito. Dev’essere abbastanza accessibile perché tu ci arrivi, ma anche abbastanza difficile da farti migliorare,” ha detto a Motherboard. “Trovare il livello di difficoltà più adatto e bilanciato fa crescere la capacità di scrittura. Quindi se fornisci agli studenti tecniche di compensazione che abbassano il livello di difficoltà, non li stai aiutando a imparare a scrivere.”

Veletsianos ipotizza che abbiamo già passato il punto di non ritorno per il testo generato da IA e che gli studenti non sono gli unici a esserne sedotti.

“Stiamo anche cominciando a vedere che questa tecnologia può generare una lezione in poco tempo e qualunque tipo di domanda su detta lezione,” ha detto. “Non sto dicendo che il sistema che abbiamo sia il migliore, ma sto dicendo che questo è un dialogo che dobbiamo proseguire per capire come usare questi strumenti in modo da migliorare non soltanto l’efficienza dell’insegnamento, ma. anche la sua efficacia e il coinvolgimento degli studenti.”

Per quanto Laffin riconosca che una rivalutazione di ciò che significa istruzione efficace sia necessaria, dice che può succedere osservando i temi che gli educatori assegnano agli studenti, notando la differenza che passa tra rigurgitare nozioni e fare ricerca. Tuttavia, esprime anche preoccupazione riguardo alla possibilità che strumenti come il generatore di testo di OpenAI rendano la redazione di saggi scolastici un’attività fine a se stessa.

“Perdiamo il viaggio dell’apprendimento,” ha detto Laffin. “Magari conosciamo più cose ma non sappiamo come ci siamo arrivati. Diciamo da sempre che il processo è la parte migliore e lo sappiamo. La soddisfazione è la parte migliore. Ed è ciò che rischiamo di perdere. E non so che tipo di persona ciò possa creare. Al di là delle questioni accademiche, che tipo di persona è una persona che non ha mai dovuto sforzarsi per imparare? Non so quali implicazioni comportamentali potrebbero esserci.”

Nel frattempo, innovate_rye attende con ansia GPT-4, che si dice sia stato addestrato su 100 trilioni di parametri di apprendimento automatico e potrebbe andare anche oltre semplici prodotti testuali. In altre parole, non ha alcuna intenzione di smettere di usare la IA per scrivere i saggi.

“Mi impegno ancora per studiare le cose che mi servono per passare gli esami, uso la IA solo per le cose che non voglio fare o che trovo senza senso,” ha aggiunto innovate_rye. “Se la IA è in grado di farmi i compiti oggi, come sarà il futuro? Questa è una domanda che mi esalta.”