Internet è impazzito per questo video musicale creato dal disegno di un unicorno

Fare musica con dei file di immagine ( e viceversa) è stato un progetto portato avanti da artisti noise e glitch per anni, ma finora i risultati sono stati piuttosto caotici e cacofonici. Non è questo il caso: con l’immagine di uno status di Lisa Frank che rappresenta un unicorno, un famoso youtuber di nome Andrew Huang è riuscito a realizzare una composizione MIDI che è diventata virale per tutto il weekend.

In base alla varietà di note, Huang ha realizzato sullo schermo del suo computer il video che vedete qui sotto. Ci si aspetterebbe un ammasso disordinato di tastiere. Invece no. Magica quanto la creatura mitica da cui ha preso ispirazione, Huang ha costruito una piacevole serie di accordi da 22 secondi.

Poi, Huang ha postato un tutorial ispirato al lavoro di Aleksander Savant per i suoi oltre 6.000 follower, che potete vedere qui: