Ascolta il mix di Jay Glass Dubs per Ombre Lunghe

Ombre Lunghe è un festival incentrato sulle manifestazioni più attuali della musica elettronica tra il dancefloor e la sperimentazione. Per la seconda edizione AliveLab, l’associazione che ha ideato il festival, si è posta l’obiettivo di ribaltare, mescolare e fondere insieme le varie facce dell’elettronica contemporanea creando una lineup che passa dalla drum’n’bass astratta di Pessimist e i paesaggi sonori fatiscenti di Donato Epiro, dalle rivisitazioni digitali di tradizioni lontane di Petit Singe e le sperimentazioni del ricercatore sonoro tedesco Don’t DJ, dalle basse profonde e grime di Celestial Trax e la techno di Mama Snake.

Consulta la line up completa qui.

Ma la forza del festival non sta solo in una line up perfettamente equilibrata tra la sperimentazione e il beat, in grado di far ballare ma anche di creare esperienze di ascolto profonde; sta anche nel fatto di trovarsi nel centro di Bologna, all’Atelier Sì, spazio polifunzionale utilizzato come galleria d’arte, studio per artisti, spazio per performance—insomma, un baluardo di quello spirito libero e artistico che sembra star lentamente e tristemente abbandonando la città. Inoltre il biglietto d’ingresso costa pochissimo, il che è sempre una cosa positiva.

Tanto per mettere noi e i nostri lettori nel giusto spazio mentale, l’organizzazione di Ombre Lunghe ci ha fatto avere un mix esclusivo compilato da Jay Glass Dubs, ospite del sabato al festival. Mente del progetto è il greco Dimitris Papadatos, che con Jay Glass Dubs esplora diverse declinazioni della musica dub contaminando e rimescolando in modi nuovi i suoi elementi di base.

Il mix che ci ha mandato è un lavoro enorme, della durata di due ore, in cui a farla da padrone sono atmosfere rarefatte, echi dub applicati a brandelli di beat techno, suggestive voci r’n’b che sfociano in passaggi cinematici. Con una scaletta di quasi trenta brani contenente vari inediti e remix, questo è uno dei mix più ricchi e totalizzanti in cui ci siamo mai imbattuti. Tuffatevici con noi qua sotto.

Ombre Lunghe sarà il 21, 22 e 23 giugno all’Atelier Sì di via San Vitale 69 a Bologna. Acquista i biglietti per i singoli giorni o per tutto il weekend in prevendita qui. Segui l’evento su Facebook.

Foto di Pinelopi Gerasimou, via Facebook.

