Breve riassunto della conversione di Justin Bieber

Questa settimana, Justin Bieber ha annullato le date rimanenti del suo Purpose World Tour, dicendosi esaurito. In tutta serietà, questa è una mossa molto saggia, perché la salute mentale è molto importante per gli artisti. Ma secondo TMZ, Bieber avrebbe annullato il tour perché avrebbe scoperto il Nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo… di nuovo. Sarà tipo la terza volta che succede; ogni volta che gli sfugge il controllo di Bugatti Biebs e ha bisogno di ritornare in contatto con il Normale Ragazzo Canadese Bieber. Abbiamo raccolto il Vangelo di Bieber qua sotto.

Genesi

In principio era la saliva. Nel mezzo del weekend lungo due anni del 2013-’14, Bieber si è messo in contatto con il pastore Carl Lentz, della chiesa Hillsong di New York. Sono usciti strani, per quanto onesti, articoli in pubblicazioni cristiane su quanto Bieber fosse un cristiano modello e cose del genere. Eppure, avrebbe deviato ancora dalla Retta Via, la lussuria e l’invidia di Journals hanno dimostrato che viveva ancora nel peccato (anche se suonava da Dio).

La Seconda Venuta

La storia di copertina di Complex, fatta come promo di Purpose, è tuttora incredibile. Oltre a contenere la citazione riportata sopra, ci ha donato anche la Scrittura: “Come ho già detto, non devi andare in chiesa per essere cristiano. Se vai da Taco Bell, non vuol dire che sei un taco”. Di base ha dimostrato che trovare la concentrazione e l’amore per Cristo porta a fare musica pop pazzesca.

L’Apocalisse

Come mostra questo video della settimana scorsa, quest’uomo ama il Creatore. È chiaro che è esattamente il motivo per cui il tour è stato annullato. Non lo giudicheremo, quello sta a Dio. Perché preoccuparsi quando si può pregare, come ha scritto lui stesso.

