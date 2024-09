Kanye West non è più dalla parte di Trump, sembra

Vi ricordate quando Kanye West è andato a New York a trovare il suo BFF Donald Trump poco dopo la sua elezione? Yeezy si era appena ripreso dalla crisi depressiva che lo aveva colpito durante il suo ultimo tour, le cose con Kim—dicevano i gossip—non andavano particolarmente bene, e sempre lei stava oltretutto gestendo la tensione che doveva averle lasciato subire una rapina in un hotel a Parigi. Insomma, la visita di Kanye a Trump era arrivata come ciliegina sulla torta di quello che sembrava essere un meltdown coi fiocchi.



“Siamo amici da un sacco di tempo,” aveva dichiarato allora The Donald, mentre Kanye aveva twittato due parole di chiarimento: “Oggi volevo incontrarmi con Trump per parlare di questioni multiculturali,” specificando che queste comprendevano “bullismo, aiuti ai docenti, la modernizzazione dei curriculum e la violenza a Chicago.” E infine, “Credo sia importante avere una linea di comunicazione diretta con il nostro futuro presidente se vogliamo davvero cambiare qualcosa.”



Bé, a quanto pare sembra tutto essere cambiato dato che, come riporta TMZ, Yeezy ha cancellato tutti i tweet su Trump. Ma tutti tutti. TMZ sostiene che la colpa sia del Muslim Ban, ma non c’è una fonte certa. A voi un giudizio sulla questione. Personalmente, credo che #Kanye2020 possa sempre più diventare una realtà. Una gloriosa, gloriosa realtà.



Eccovi qua sotto, intanto, lo sketch migliore che tutta questa faccenda ci ha regalato.