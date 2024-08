Katsu Sando

Il Katsu Sandu è il sandwich giapponese di punta della Gastronomia Yamamoto, il progetto di Aya Yamamoto che prende vita grazie a uno staff tutto nipponico, compreso il giovane cuoco Himeno Shun.

Ingredienti per 1 panino

2 fette di pan carrè (più spesso, meglio è)

180g lonza di maiale, tagliato a 2.5cm

1 cucchiaio di maionese

1 cucchiaio di senape

2 cucchiai di salsa tonkatsu

1cucchiao di salsa di soia

50g pangrattato

50g farina

1 uovo

sale / pepe

100g cavolo verde, tagliato a julienne

olio di semi

Procedimento

Scaldare il pane nel forno per dorarlo.

Preparare la salsa unendo la salsa tonkatsu e quella di soia.

Battere la carne per renderla tenera, aggiungere sale/pepe per poi impanarla con prima la farina, uova e per finire il pan grattato

Scaldare l’olio fino a raggiungere 180 gradi, e friggere la lonza impanata per 7-8minuti.

Prendere le due fette di pane e spalmare la maionese e senape, e per finire mettere il cavolo tagliato.

Immergere la lonza nella salsa tonkatsu e appoggiarla sul pane, chiudendo il tutto come un sandwich.

Gastronomia Yamamoto

Via Amedei, 5, Milano