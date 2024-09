Katy Perry ha venduto l’anima al diavolo?

Ehi, sapete chi è forte? Katy Perry. Il suo pop fresco e spensierato allevia l’ansia, fa ballare, fa sorridere, fa limonare le ragazze tra di loro. Nulla di male, vero? Sbagliato. Come credete che una ragazzina figlia di un pastore protestante di una tranquilla cittadina di mare della California del Sud arrivi a diventare una delle più grosse pop star del mondo? Solo con il talento, la fortuna e alcune scelte oculate? Ma non siate ridicoli.

Le forze in gioco qui sono ben altre. Poteri occulti. Società segrete. Incanti infernali. Se pensate che stia delirando, perché non date un’occhiata a questo video tratto dalla trasmissione Mistero con Adam Kadmon, che spiega come da giovanissima Katy avrebbe venduto l’anima al demonio rimanendo così invischiata nella compagnia peggiore di tutte: quella degli Illuminati, naturalmente.

Videos by VICE

È così che nasce il personaggio-Katy Perry. Un personaggio che “scandalizza il pubblico, estremizzando l’idea del sesso che viene trasformato in un gioco in cui i classici ruoli uomo-donna sono ribaltati e perdono valore. Katy si traveste, diventa una specie di clown, ammicca all’omosessualità e soprattutto si diverte”, dice la voce fuori campo di Kadmon, elencando uno dopo l’altro i famosi sintomi della possessione demoniaca.

Per fortuna la pagina Facebook Il Lato Occulto della Musica—gestita dall’esperto di esoterismo Emanuele Fardella, che ricorderete per il suo blog Oltre La Musica e i suoi libri Insider: Dentro la Setta, Oltre La Musica e Il Lato Occulto della Musica—ha salvato e diffuso via Facebook questo video.

Certo che anche voi ora abbiate risposto a tutti i dubbi riguardo all’origine del successo di Katy giungendo alla conclusione, come ha fatto il suo stesso padre, che si tratti di un intervento del Maligno, vi lascio il resto della giornata libera per riflettere sui mali della società contemporanea.

Giacomo sta facendo girareeee!1!1!!! su Twitter: @generic_giacomo.



Segui Noisey su Twitter e Facebook.