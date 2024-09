Kaytranada e Alicia Keys hanno pubblicato “Sweet F’in Love”  

Per iniziare bene l’anno da producer, Kaytranada ha deciso di pubblicare la elettronica ma sinuosa “Sweet F’in Love”. “Sweet F’in Love” parla esattamente dolce fottuto amore come dice il titolo, e si avvale della collaborazione di Alicia Keys e delle sue sovrumane corde vocali.



È la colonna sonora perfetta per le scopate della nuova generazione, piena di synth ma per nulla spigolosa—anzi, è un crescendo sensuale che vede la voce della Keys aggirarsi attorno alla strumentale come in un lento d’altri tempi, in caso vi servisse un promemoria della sua maestra nel genere.



La traccia è uscita stamattina sulla pagina Soundcloud di Swizz Beatz (che poi sarebbe il marito di Alicia) e punta a ricordarci che Kaytranada è uno dei più fighi e originali producer in giro al momento, e speriamo che questo sia soltanto l’inizio di una valanga di musica della madonna firmata Kaytranada per tutto il 2017.



Ascolta “Sweet F’in Love” qua sotto:



(Immagine via YouTube)

