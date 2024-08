La quarantena di Ketama126: il video su YouTube

Ognuno di noi ha reagito al distanziamento sociale per il coronavirus in modo diverso, da chi si sveglia al mattino e fa mille cose a chi vuole solo stare a letto ad aspettare che tutto passi. Ma una cosa che ci accomuna tutti è la consapevolezza che la nostra vita è cambiata, almeno per un po’. Ed è di questo che parliamo nel nostro nuovo format, La quarantena di…, in cui parliamo con gli artisti di come stanno vivendo questo assurdo periodo della nostra storia.

Il protagonista del primo episodio è Ketama126, che sta passando questi giorni a Roma: non può più stare in camera sua a casa dei genitori, dato che è piena di vestiti che gli hanno regolato, e quindi si è messo in un appartamento vicino a quello del suo manager.

Videos by VICE

Abbiamo parlato di come passa le sue giornate, di cosa sta ascoltando e guardando in questo periodo per stare un po’ meglio, e di come si sente quando è dentro e fuori casa (spoiler: non benissimo, dato che prima del lockdown stava per fare i concerti più importanti della sua vita). Sempre, però, con il sorriso e cercando di capire che cosa possiamo tirare fuori di positivo da tutto questo.

Guarda quella volta che abbiamo fatto serata con la Love Gang, quando ancora potevamo stare a meno di due metri di distanza gli uni dagli altri:

Segui Noisey su Instagram, YouTube e Facebook.