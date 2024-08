KFC ha deciso di fare dei cocktail con la sua celebre salsa

In Italia KFC è stato sempre appannaggio di pochi, sogno di troppi, nonostante i punti vendita stiano aumentano anche qui. Il Kentucky Fried Chicken è il sapore più esotico che siamo stati in grado di concepire pensando agli Stati Uniti. Il pollo (fritto) perfetto con le sue salse perfette e la panatura perfetta creato dal leggendario Colonnello Sanders che è il perfetto esempio dell’American Dream.

Quello che si è detto: ma perché delle povere mogli devono cucinare ogni sera? Ci penso io, vi do un sacco di pollo fritto dentro a un cestello. Era il 1957 e il simpatico signore aveva appena inventato il concetto di ristorazione veloce. Prendi e porti a casa.



Videos by VICE

Oggi è il 2018 e 61 anni dopo le strategie di marketing di Kentucky Fried Chicken sono ancora un passo avanti a tutti.

Dopo il bath bomb lanciato in Giappone per avere sempre odore di pollo fritto addosso e il videogioco a livelli che serve ai nuovi arrivati per fare pratica (con lo spaventoso quadro con il Colonnello che impartisce ordini) e che probabilmente arriverà presto a disposizione del pubblico decide di stupire e scandalizzate ancora una volta in modo decisamente anticonvenzionale.



Se le salse che accompagnano i nostri polletti sono perfette, allora perché non usarle dentro un cocktail?

E così è stato: tre ricette di cocktail spiegate passo passo sul loro canale YouTube che prevedono l’uso dell’iconica salsa del KFC. The Gravy Mary, The Finger Lickin’ Sour e il The Southern Twist sono i protagonisti della genialata che, nel bene e nel male, sta facendo parlare tantissimo i social. Per arrivare a questo si sono ispirati a una branca della mixologist, gli stockails, dove vengono miscelati alcol e brodi di carne. Il che mi fa un effetto strano: avete presente quando non volete vedere qualcosa tipo un video cruento ma poi alla fine non riuscite a resistere e vi pentite per le successive settimane? Ecco, mi fa sentire più o meno così.



“I nostri clienti amano le nostre salse, e noi sappiamo che è possibile berle. Allora perché non passare al livello successivo?”.

Il discorso non fa una piega, se non che alcuni fan hanno cominciato a riempire il colosso fritto di insulti e lamentele come “siete fuori di testa”, “sono confuso” e “avete ufficialmente perso tutto”.



No, mio caro amico virtuale, ti hanno fregato.

Non potevano vincere più di così.