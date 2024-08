Kimchi con riso fritto e bacon

Porzioni: 2-4

Preparazione: 15 minuti

Totale: 20 minuti

Ingredienti

450 g di slab bacon, tagliato grossolanamente

1 cipolla di media grandezza, tagliata a cubetti

2 spicchi d’aglio tritati

1 pezzetto di zenzero grande 2 cm circa, tritato

250 g di kimchi tagliato a pezzetti

370 g di riso cotto, meglio se il giorno prima

1 cucchiaio di salsa gochujang

24 g di burro leggermente sciolto

2 cipolline tagliate finemente

2 uova fritte all’occhio di bue

Preparazione

1. Prendi una pentola wok abbastanza grande (in alternativa puoi usare una padella antiaderente), in cui poter cuocere a fuoco alto il bacon. Il grasso dovrà sciogliersi bene e le fettine di bacon diventare croccanti. Prendi un cucchiaio e metti da parte due cucchiai del grasso sciolto (il resto puoi buttarlo via).

2. Adesso aggiungi le cipolline, l’aglio, lo zenzero e rosola il tutto per 1 minuto, finché non senti che gli aromi si sono sprigionati del tutto. Versa anche il kimchi e il riso, rosolando e mescolando frequentemente. Cuoci per altri 4-5 minuto.

Abbassa il fuoco e appiattisci il riso con una spatola. Lascia in cottura per ulteriori 2 minuti (pensa un po’ di star cuocendo la paella!). Puoi lasciarlo cuocere più a lungo se ti piace che il fondo del riso diventi ben croccante, l’importante è non abbrustolire l’aglio.

3. Mentre il riso è in cottura, prendi una ciotolina e mescola insieme la salsa gochujang con il burro sciolto.

4. Servi nella padella o nel wok, guarnendo prima con l’uovo fritto, le cipolline a fette e il burro gochujang.