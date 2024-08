La Guida di MUNCHIES al caffè

Il caffè — quella bevanda magica che permette a mezzo pianeta di restare sveglio anche durante la più difficile delle giornate — è motivo di un orgoglio tutto particolare per gli italiani.



Ci capita spesso, infatti, di giudicare (più o meno silenziosamente) il rapporto che hanno le altre culture con la bevanda quando viaggiamo all’estero o ci confrontiamo con persone provenienti da altri paesi — certi di essere, in fondo, gli unici detentori della vera formula del caffè: quello espresso.

Videos by VICE

In altre parole, il caffè per gli italiani è sacro: lo abbiamo trasformato in una parte talmente fondamentale della nostra cultura da farne un meme ante-litteram, un ritornello che tutti conosciamo, ma di cui non ricordiamo sempre l’origine e di cui molto spesso ignoriamo le evoluzioni.

Per questo abbiamo deciso di condensare tutto ne La Guida al Caffè di MUNCHIES, rubrica settimanale in collaborazione con Lavazza. Dalla storia nascosta della bevanda alle applicazioni più inimmaginabili della cucina, passando per tutti i posti e i modi in cui viene prodotto.

Perché non inizia e finisce tutto nello spazio di una tazzina.