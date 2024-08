La storia dello sviluppatore siriano ucciso dal regime di Assad

Bassel Khartabil è morto. La moglie Noura Ghazi Safadi e la famiglia hanno confermato nella giornata di ieri una notizia che fino a questi giorni era stato impossibile verificare: Khartabil è stato giustiziato dalle autorità siriane nell’autunno del 2015, dopo esser stato arrestato nel marzo del 2012 nel giorno del primo anniversario delle proteste in Siria. Non si avevano più sue notizie da due anni, quando Khartabil era stato spostato dalla prigione civile di Adra in un luogo segreto, dove con ogni probabilità è stato giustiziato.

