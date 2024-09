L’artista che trasforma i match fallimentari di Tinder in spassose illustrazioni

Se avete mai usato Tinder sapete che, più che un sito di incontri, si tratta di un’app simile a GrubHub o Uber, solo che invece di offrire cibo o un passaggio in auto, la merce che tratta è il sesso. Ma per l’artista californiana Audrey Jones, Tinder si è trasformato in qualcosa di molto più di un semplice preludio digitale ai rapporti sessuali: è diventata la fonte di ispirazione per una serie di illustrazioni, esilaranti o strazianti a seconda dei casi, che riflettono la triste situazione del mondo contemporaneo del dating.

Lo stile grottesco ed esagerato è sempre stato il tratto distintivo di celebri illustratori americani come Robert Crumb, Raymond Pettibon e Ralph Baksh. Ironizzando sull’aspetto fisico dei loro soggetti, questi artisti catturavano l’attenzione del loro pubblico in modo inevitabilmente buffo e/o provocatorio. Allo stesso modo, gli uomini distorti rappresentati nei disegni di Jones sembrano abitare un universo solitario affamato di sesso, in cui l’artista risponde con sandwich al bacon, bastoncini di mozzarella, spaghetti, pesce fritto e mini corndog alle proposte di fare sesso.

“Ho messo ‘sì’ al maggior numero di potenziali pretendenti che potevo, e ho realizzato delle illustrazioni sulla base delle conversazioni che avevo con loro o sulle prime cose che mi scrivevano,” ha raccontato a Creators. “L’ho fatto principalmente come una risposta alle mille domande che mi faceva la mia famiglia sui miei date e sul perché ero single.”

Sin da piccola, Jones ha pensato l’arte come una forma di espressione spirituale, e ha deciso di seguire il percorso della fotografia professionale. “Sono diventata ossessiva nel documentare ciò che mi circondava, e nel cercare posti e persone che in qualche modo riflettessero ciò che sentivo ma che non riuscivo a dire,” ha spiegato.

Dopo aver frequentato la University of Georgia, Jones si è trasferita a New York, poi in California. Ha iniziato a insegnare fotografia e arte pubblica mentre lavorava in uno spazio creativo per fotografi chiamato RayKo Photo Center.

“I californiani sono le persone più fortunate della Terra. Viviamo in posti incredibili, in cui non puoi fare a meno di prendere ispirazione da ciò che ci circonda. Non penso di aver mai capito quanto fosse importante la natura per il mio benessere e il mio processo creativo prima di trasferirmi qui,” ha detto. “Ho come il sentore che, a prescindere dalla modalità di espressione, ci sono molte risorse e paesaggi da condividere e da cui prendere ispirazione.”

Esperta fotografa, Jones si è dedicata all’illustrazione quando ha capito che non poteva convertire certe idee in fotografia. “Non sono così brava a disegnare dal vero, quindi di solito disegno quello che ho in testa,” ha detto. “Mi piace l’idea di portare lo humor nell’arte e di commentare l’ironia della vita; è uno sforzo notevole, portare l’ironia nell’arte senza renderla trita o ingenua.”

Come illustrato da Jones, l’uomo che trovi su Tinder fa battute e domande in forma di dichiarazioni inutili e intermittenti. Nella frenesia, abbondano le frasi al feromone, copiate da app tipo Flints e incollate in una piattaforma rudimentale che può far sentire chiunque imbarazzato e fuoriluogo. In definitiva, i risultati comici dei flirt di Jones sono allo stesso tempo orribili, umani, e sinceri, luoghi ideali in cui la ricerca dell’amore è ridotto a piacere fisico ed emozionale. Guardate la serie qui sotto:

