Le punchline di Lazza sono meglio delle tue

Se sono tornato ad ascoltare Lazza—che, per motivi molteplici, era uscito dal mio radar (con sommo dispiacere)—è anche grazie a Bosca che ha dato vita a Real Talk, permettendomi di (ri)valutare tutta una serie di qualità in un filone di un genere che pensavo di aver completamente perso. E niente: sono da sempre un grande amante delle punchline, non credo che necessariamente il rap debba trasudare contenuti, anzi, per cui Lazza era un ottimo ascolto in pezzi come questo:

Da quel video in poi la carriera di Lazza ha subito un’accelerata significativa: non è più in Blocco Recordz, è entrato a far parte di un nuovo collettivo molto vicino al mondo Machete, ovvero 333 MOB, e soprattutto è uscito il suo nuovo album.



Tra l’ospitata a Real Talk e l’uscita del disco sono usciti vari freestyle su YouTube che hanno dimostrato quale sia, alla fine, l’abilità numero uno di Lazza: le punchline. Così, la mia attenzione ascoltando Zzala, appunto il suo album d’esordio, è stata proprio a scovare le punchline più significative, più divertenti e più—banalmente—ignoranti. Una volta ascoltate, le ho raccolte in ordine sparso e ora vi beccate questa fantastica lista di cose che mi hanno colpito.

“Sta troia mi fa uscire crazy, mi fa uscire crazy, faccio il gesto di scoparla, sì come i gatti cinesi” (da “Zzala”)

Questa è probabilmente la mia preferita del disco, perché—almeno per me—non è stata immediata. Ora, potrei andare avanti a parlare per ore di quanto sia affascinante e precisa nella descrizione di un preciso momento, ma credo basti una GIF.

“Per il nogra sono Jovanotti c’ho la fissa tanto tanto tanto” (da “430”)

Questa è una punchline che mi ha colpito per un fattore nostalgico, perché credo di aver portato all’esaurimento nervoso i miei genitori con la compilation del Festivalbar di quell’anno in cui “Tanto³” era la numero uno della tracklist. Altro fattore nostalgico: l’ultima punchline che mi ricordavo su Jovanotti era quella che apriva la strofa di Gué in “Notte Prima degli Esami” e che ci fa capire che a modo suo Jovanotti è DAVVERO importante per la scena rap.

“Tanto morirò giovane, Biggie. Portami un’azalea, Iggy” (da “MNM”)

Mi piace perché credo che in vita sua Lazza non abbia mai voluto un’azalea e non saprebbe neanche che cazzo farsene eppure è una rima bellissima.

“‘Sta giacca non è mia come Don Pietro” (da “MOB”)

Citare Gomorra è uno statement che a nessun rapper può mancare, è una sorta di bollino di autenticità dal quale devi passare forzatamente, pena la perdita di ogni sorta di street credibility. È una cosa che mi piace moltissimo, perché mi devo sforzare a capire in quale punto esatto della serie c’era questo riferimento, il perché e così via, quindi forse questa — anche per come e dove viene detta — è la mia punch preferita su Gomorra di sempre. Unica cosa che mi tormenta del brano: il video con i tipi delle rap reaction. :(

“Il tuo trio: Medusa, il mio trio, beh scusa” (da “Overture”)

Anche l’insultare qualche personaggio pop gratuitamente (cfr. Enzo Dong: “Fanculo De Niro, io voglio il dinero“) è qualcosa che non si può far altro che apprezzare, sovente.

“Sono pieno di tattoo ignoranti senza Educazione… Siberiana” (da “Zzala”)

Non è un caso che la tracklist abbia il maggior numero di punchline importanti, proprio per il suo essere la traccia più rappresentativa di un album d’esordio che porta il nome di chi lo ha inciso. Anche qui, come per il gatto cinese, credo che un’immagine valga davvero più di mille parole.

“Sappiamo che vuoi fare il gangster e muovere un K di M, in sella d’un KTM, ma giri con la Bati M” (da “Take Away”)

Qui innanzitutto una menzione d’onore a Low Kidd che ha fatto un beat con un flauto che sono i beat migliori al mondo e vorrei ci fossero più flauti in questo stupido mondo almeno potremmo dare un senso alle lezioni di musica delle medie. Poi, non c’è molto da analizzare, se non sapete cos’è una Bati M giocate più spesso alla Play, figlioli miei, ma in ogni caso questa è una delle punchline che si possono riassumere con un emoticon, ovvero le migliori. L’emoticon che fa al caso nostro ovviamente è: ¯\_(ツ)_/¯.

