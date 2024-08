Le tazze di rame per il Moscow Mule potrebbero essere velenose

È venerdì e il weekend sta per iniziare. Come nel resto della settimana, il mondo di chi si intrattiene con bevande alcoliche si divide in due fazioni: chi come me annega i propri dispiaceri nell’alcool cercando di raggiungere uno stato di alterazione soddisfacente nel minor tempo possibile — senza prestare molta attenzione alla forma — e gli altri per cui, quando si parla di drink — o di cibo — anche l’occhio vuole la sua parte.



Ecco una notizia che potrebbe turbare proprio per questi ultimi: a quanto pare, la moda di servire il Moscow Mule dentro le tazze di rame non è propriamente salutare. A segnalarlo un bollettino dell’Iowa Alcoholic Beverages Division secondo cui i recipienti in rame non devono entrare a contatto con cibi il cui pH è inferiore al 6.0.

Tanto per fare qualche esempio che rientra nella categoria possiamo citare: l’aceto, i succhi di frutta, il vino e il noto drink a base di vodka, ginger beer, lime e ghiaccio che persino io — maledizione — giusto ieri sera, ho gustato all’interno di un recipiente di rame battuto, in una delle rare volte in cui ho ceduto alla tentazione di fare l’elegante.

Forse, questo ragazzo che beve il Moscow Mule da una tazza gigante di rame si sta facendo del male senza saperlo.

“Quando le superfici di rame e le leghe di rame vanno a contatto con alimenti acidi, il rame può venire rilasciato nel cibo” viene riportato nel documento. Ma quali sono i rischi che si corrono dalla contaminazione del rame con questi liquidi?



Secondo il National Institutes of Health, i sintomi dell’avvelenamento da rame includono dolori addominali, diarrea, vomito e ittero. Nel documento rilasciato nello stato dell’Iowa, tuttavia, non viene specificato il quantitativo di rame ingerito che può essere considerato dannoso e quali danni può causare all’organismo umano. In generale, una buona linea guida potrebbe essere quella di prestare attenzione al gusto del drink: se sa troppo di metallo non è un buon segnale.

Altri usi non convenzionali delle tazze di rame i cui effetti nocivi sono ancora da testare.

Probabilmente, l’unico caso documentato di avvelenamento di bevande contaminate dal rame risale al 1954. Un gruppo di infermiere di un ospedale militare americano vennero colpite da attacchi di nausea, vomito e diarrea dopo un party in cui avevano consumato cocktail conservati per più di due ore in degli shaker realizzati proprio nel materiale così amato per le tazze del Moscow Mule.

Ora, forse, non vi andrà male come a quelle povere infermiere, ma fatevi un favore, se proprio volete quei bicchieri così eleganti: usate almeno recipienti rivestiti di un altro materiale come nickel o acciaio inossidabile. È vero, il Moscow Mule servito in coppe di rame battuto è elegantissimo, ma la nausea e la diarrea lo sono un po’ meno.