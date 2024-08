12 cose del libro-bomba su Trump che lo mettono totalmente in ridicolo

Dopo aver causato una battaglia legale tra Donald Trump e Steve Bannon in merito ai commenti riportati nel suo nuovo libro—Fire and Fury, descritto come il testo “shock” che mette a nudo la Casa Bianca—ieri il giornalista Michael Wolff è tornato con altri dati esplosivi sul caotico primo anno dell’amministrazione Trump.



L’Hollywood Reporter ha pubblicato un articolo sui 18 mesi passati da Wolff nella Casa Bianca, scritto da Wolff stesso e basato su quanto contenuto in Fire and Fury. Dall’articolo emerge una West Wing nel caos, in cui guerre intestine e pugnalate alle spalle sono pane quotidiano e sempre più membri dello staff sono convinti che il presidente non sia in grado di fare il suo lavoro.

Mercoledì il Guardian ha pubblicato alcuni estratti, inclusi i commenti di Steve Bannon in cui quest’ultimo descriveva un incontro tra il figlio di Trump e un avvocato russo come “tradimento” e “antipatriottico”.

Trump ha replicato ai commenti, accusando Bannon di aver “perso la testa” e intraprendendo un’azione legale contro il proprio ex capo stratega, che avrebbe violato un accordo di non divulgazione che tutti quelli che lavorano alla Casa Bianca durante la sua presidenza devono firmare.

Ecco 12 delle cose più assurde che emergono dall’articolo di Wolff:

Trump non sa fare il suo lavoro — Secondo Wolff, Trump sempre più frequentemente ripete le stesse storie e non riesce a riconoscere le persone. “A Mar-a-Lago, prima del capodanno 2017, Trump, pesantemente truccato, non riusciva a riconoscere dei vecchi amici.” Wolff conclude che Trump è considerato anche dai suoi alleati più stretti “incapace di svolgere il suo lavoro.”

“È un cazzo di scemo” — Frase che avrebbe pronunciato, secondo Wolff, Sam Nunberg, da lungo tempo membro dello staff di Trump, cercando di spiegare al confuso staff della West Wing chi era il loro nuovo capo.

Trump ha cercato di chiudersi a chiave in camera da letto — Trump è stato così sorpreso dal ritrovarsi a vivere alla Casa Bianca, che nel tentativo di riprendere il controllo ha cercato di barricarsi nella sua camera da letto mettendoci un lucchetto, scatenando le proteste dei servizi segreti.



Bannon scommetteva sulle dimissioni di Trump — “Bannon scommetteva apertamente su un 33,3 percento di possibilità di impeachment, un 33,3 percento di possibilità di dimissioni sulla base del 25esimo emendamento, e un 33,3 percento di possibilità che Trump potesse zoppicare fino alla fine sulla spinta di debolezza e arroganza liberale.”

Hannity ha fatto avere prima le domande — Secondo il pezzo, l’host di Fox News Sean Hannity era “felice di far avere le domande” prima della sua intervista di ottobre con il Presidente, e il direttore delle comunicazioni Hope Hicks ha previsto che “tutti gli intervistatori facciano avere le domande.”

Non è chiaro se Wolff avesse il permesso di stare alla Casa Bianca — Wolff dice di aver ventilato l’ipotesi di scrivere un libro da insider al presidente, sebbene Trump non sembrasse molto interessato. Ma, dice Wolff, il fatto che “Trump non avesse detto esplicitamente di no è diventato una specie di passaporto” per mettersi comodo, giorno dopo giorno, “su un divano della West Wing.”

“You can’t make this shit up” — È così che l’allora portavoce della Casa Bianca Sean Spicer ha detto tra sé e sé dopo la sua prima conferenza stampa in quel ruolo, nel corso della quale ha dovuto giustificare i numeri di presenze all’inaugurazione della nuova presidenza. Secondo Wolff, Spicer avrebbe poi adottato quella frase come mantra personale.

Hope Hicks era la “vera figlia” — Melania è una presenza inesistente nella West Wing, quindi lo staff ha cominciato a riferirsi a Ivanka come alla “vera moglie” e a Hicks (direttrice delle comunicazioni di Trump) come alla “vera figlia.”

Trump non piace a nessuno — Il pezzo è pieno di insulti diretti al presidente da parte dei membri dello staff. Tra questi, Rex Tillerson che lo chiama un coglione; Gary Cohn che lo descrive “scemo come la merda”; H.R. McMaster che dice che è “un idiota senza speranza”; e, ironicamente, Bannon che dice che Trump ha “perso la testa”.

Nessuno vuole rappresentare Trump — Wolff dice che almeno “nove tra i maggiori uffici legali hanno rifiutato l’invito a rappresentare il presidente” quando si trattava di difenderlo dalle accuse di collusione con i russi in tempo di campagna elettorale.

“È un tantino complicato…” — È come Trump ha spiegato a Reince Priebus perché aveva dovuto dare a sua figlia e a suo genero Jared Kushner dei lavori ufficiali.

È Trump stesso la fonte dei leak — Trump ama ritirarsi in camera dopo cena e fare un giro di telefonate ai suoi amici miliardari per parlare delle infedeltà e dell’incompetenza che lo circondano. “I suoi amici miliardari poi condividono con i loro amici miliardari,” scrive Wolff, “e si creano così gli interminabili leak che fanno infuriare il presidente.”

