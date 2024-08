Lo youtuber che ha smontato la “peggiore mitragliatrice italiana” della storia

Andare in guerra dev’essere una faccenda bella complicata: personalmente non ho alcuna intenzione di cimentarmi nell’impresa e provo un sincero disgusto per la pratica in generale, ciononostante non posso fare a meno di pensare che, specialmente in passato, le battaglie fossero combattute anche e soprattutto da individui che non volevano avere nulla a che fare con gli spari e le granate.

Per questo motivo, quando mi è capitata sotto gli occhi questa analisi della mitragliatrice italiana Breda Modello 30 non ho potuto fare a meno di provare una sincera, completa e totale compassione per i soldati italiani che hanno dovuto imbracciarli.

