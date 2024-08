Se passate l’estate a Roma, questo è il posto per non morire di caldo e fame

In estate, tendenzialmente Roma fa schifo. Si muore di caldo. Non c’è altro modo per dirlo. I pochi rimasti in città guidano come sotto effetto di allucinogeni, perché non vedono l’ora di andarsene a casa e spogliarsi davanti all’aria condizionata. L’ho già detto che si muore di caldo? Umido. Appiccicoso.

Però guardare il lato negativo delle cose non serve a niente, soprattutto se non puoi andare in vacanza. E poi devo ammettere che se cambi prospettiva, Roma può riservarti delle sorprese. Per esempio, non c’è nessuno in giro, non avere a che fare con romani frustrati che si lamentano del loro posto fisso al Ministero sul tram.

Francesca Zuco, barlady.

Edoardo e Roberto allietano l’estate con i loro drink freschi.

Mentre in primavera o all’inizio dell’estate è saggio e bello andarsi a fare un aperitivo o una cena in uno dei tanti locali che invadono le strade di Roma coi loro tavolini all’aperto, da luglio in poi le alternative sono o casa o Ostia.

E poi c’è il Magick Bar. Per riassumerlo in poche parole: una zattera con vista fiume dove bere e mangiare e ballare e pomiciare come ogni estate impone. Totalmente all’aria aperta, in simbiosi perfetta con il clima.

A sinistra lo chef italo-argentino Emiliano Lopez.

Che fai non la metti una tataki di manzo?

Chiunque sia romano conosce il Magick Bar. Solo che la maggior parte delle persone lo conosce come il luogo dove fare due salti dopo cena, per bersi buoni drink e strusciarsi con vista Tevere. E invece no, da quelle parti si mangia, e si mangia pure forte. Immaginate una zattera di legno sopraelevata dalle fattezze genere piratesco-cool dove arrivano a profusione tacos, sushi, panzanelle mentre il fresco del fiume ti fa credere che per qualche ora non morirai soffocato.

Dal lato opposto al ristorante ci sono serate tuttti i giorni con ospiti internazionali.

Appena sono arrivato, la prima cosa che mi hanno messo in mano prima ancora che riuscissi ad appoggiarmi sulla sedia, sono stati dei sushi roll assolutamente onesti. Sono arrivato tardi, ma in realtà dalle 19.30 c’è anche l’aperitivo, insieme a cui gustarsi ghiottamente anche il sole che sparisce sulle acque del fiume, facendo diventare tutto il colle sullo sfondo color rosa pesca. Al sushi roll è seguita quella che chiamano “Una Melanzana a Tokyo”, una melanzana affumicata e marinata al miso con sopra del katsuobushi di tonno che si muoveva come se avesse vita propria in movimenti leggeri. E così via, passando per panzanelle, tacos, tonno scottato alla perfezione e un coccio di moscardini alla luciana che te dico fermate. Al tavolo è arrivato anche Luciano Monosilio, il re della Carbonara, e per buona parte della serata è stato tipo “mmm mmm ditemi di più”, mentre facevo una scarpetta violenta in quei moscardini.

Il polpo croccante alla gallega.

“Da quanto sei in Italia?”, chiedo allo chef Emiliano Lopez, classe 1981, nato vicino Buenos Aires. “Da più di vent’anni. Sono praticamente romano,” mi dice lo chef del Magick Bar, in romano. “I piatti che facciamo qui non si limitano a quelli italiani o argentini. Vogliamo spaziare, pensare prima al prodotto e a combattere il caldo estivo.” Il suo sous chef viene dal Perù, quindi non manca nemmeno la ceviche. Carnosa. Da sbavare duro. E nel concetto di stare in un posto fresco per combattere il caldo, rientra anche la scelta di non fare nessun piatto di pasta. Tutto è leggero e si muove nei binari del relax senza la possibilità di abbioccarsi fra pressione bassa e indigestione.

Da maggio a settembre, non si chiude neanche a metà agosto, nel nome della burocrazia capitolina che non lo fa aprire prima per paura che il Tevere esondi (solo a Roma può succedere), The Magick Bar è un buon rifugio per rintanarsi dalla calura romana. Si potrebbe aprire molto prima, ma si teme che l’acqua del fiume arrivi a 20 metri d’altezza, visto che è sopraelevato. In una settimana montano tutto, pronti a ripartire, anno dopo anno, eroi della stagione estiva romana. Da undici stagioni.

E ad accompagnare la cena, se non c’è la voglia di prendersi una bottiglia di vino, ci sono dei cocktail freschi, che vanno giù senza che te ne accorgi, fatti da Edoardo Croce, Roberto Maiuri e Francesca Zuco: ne propongono di loro e twistano sui classici che è un piacere. Si può bere un Dom Sam (American spirits, Dom, Disaronno, bitter all’arancia e angostura), una Mongolfiera (vodka, camomilla, violetta, zucchero, limone) o l’El Punch, il punch della settimana.

Quando si è sufficientemente sbronzi e sazi, basta fare le ultime chiacchiere, alzarsi, camminare per dieci passi e andare dall’altra parte della zattera. Dove ci sono persone, musica con artisti nazionali e internazionali a mettere solo vinili e, beh, altri cocktail.





Quindi, se non avete ancora programmato le vacanze o non siete nemmeno sicuri di farle, non temete. Stare freschi e stare in città possono coincidere nella stessa frase, almeno sul Lungotevere Flaminio. Mentre Roma si tinge di rosso, e si accendono le vecchie lampade fascinose del Magick, con quel poco di vento che in questa stagione è godimento puro, a tavola inizia ad arrivarvi pesce – crudo, cotto, bono da morì – innaffiato da una cifra di alcol.

Oppure potete provare a sfuggire al caldo facendo un tour dei grattacheccari, anche quella è un’opzione.

L’estate a Roma non è poi così male.

