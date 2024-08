L’oroscopo di aprile – Pesci

Stai leggendo l’oroscopo di aprile in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Sono talmente tanti i pianeti in vostro favore che, se non fosse per voi, potreste quasi concedervi esplosioni di ilarità. Progetti e rapporti sono favoriti da Marte e Saturno in passaggio sull’Undicesima Casa. Vi è richiesto un forte autocontrollo, con la possibilità di contenere i livelli di ansia entro limiti almeno patologici.

Questa spinta offre anche una discreta fase di giardinaggio primaverile nella potatura delle amicizie, o in tutti quei rapporti che da tempo percepite come stantii. In generale, è iniziato per voi un lavoro personale finalmente collegato ad obiettivi reali.

Rimanere ancorati alla realtà, cercare il più possibile di rendere concreti pensieri e azioni può essere un buon esercizio, da contrapporre all’attività che vi concedete sempre con piacere: gli stalli contraddittori in stile libero. Evitate anche chiusure a doppia mandata nella vostra interiorità, da cui spesso riemergete con occhio vitreo e uno strano mutismo.

Le energie psicofisiche sono a livelli invidiabili, fino a riflettersi su una sessualità spigliata e a tratti poco attenta allo stile o al design. Molti nati nel segno dei Pesci stanno attraversando una fase di rilancio senza precedenti: l’unico vero intralcio al momento potrebbe essere soltanto quello offerto da una problematica e spesso ingestibile personalità.

