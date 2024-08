L’oroscopo di aprile – Sagittario

Stai leggendo l’oroscopo di aprile in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Da tempo alcuni Sagittario stanno progettando rilancio e cambiamenti, con l’esigenza di impegnarsi in un lavoro che garantisca libertà d’azione e creatività. Alcuni pianeti transitano nella sfera della proprietà, ovvero in Seconda Casa (più o meno quella che dovreste avere per tranquillizzarvi). Per questa ragione, la quadratura dell’aspetto finanziario è al momento molto importante.

Possono insorgere dubbi sul perché di alcuni progetti intrapresi, che saprete alleviare con forza d’animo intervallata da pianti a singhiozzo. Mercurio vi dona questo mese la capacità di prendere decisioni in maniera rapida e risoluta, specialmente quelle avventate. Può così essere necessario qualche atteggiamento oculato per tenere a freno una mancanza di tatto che nei momenti migliori sfiora la performance artistica.

In realtà, molti nati nel segno stanno esplorando i propri confini e gli opposti che li animano: le vostre giornate oscillano in maniera grottesca tra desiderio di sicurezza e voglia di ignoto, tra accuratezza e gesti istintivi, tra riflessione filosofica e brani neomelodici.

Sottotono la sessualità, che assume a più riprese i toni della raccolta fondi. Nella sfera sentimentale sarà facile avvertire l’esigenza di una riscoperta del rapporto o, nei casi limite, della permuta del partner con un modello più funzionale.

State ridefinendo le vostre risorse esterne: lasciate al vostro socio interiore una parte di utili, servirà a tenerlo buono per qualche tempo.

