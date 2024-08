L’oroscopo di dicembre – Capricorno

Stai leggendo l’oroscopo di dicembre in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

Quella di dicembre è una fase di revisione a tutto tondo. Plutone e Marte garantiscono un’ampia possibilità di movimento, che va però ponderata. Non sempre infatti nel corso del mese sarete lucidi nelle decisioni. A più riprese sfoggiate eleganti chiusure emotive a sarcofago in grado di gettare amici, partner o semplici conoscenti nello sconforto, corredate da una comunicazione simile a quella intercorsa tra Nativi D’America e colonialisti.

Videos by VICE

Il passaggio di Mercurio in Scorpione richiede invece chiarezza, e non è escluso che in questi giorni alcuni nati nel segno chiudano collaborazioni e progetti di vecchia data per aprirne di nuovi sull’onda di sentori più che altro emotivi. Stesso discorso per le relazioni sentimentali, a cui è il caso di rivolgere l’attenzione. Può infatti essere il momento giusto per smussare l’egoismo tipico del segno, per mostrare ai partner la natura solida e protettiva che un Capricorno sa sfoggiare nell’ora di pausa che si concede dalla carriera. Se non altro per capire il valore di sentimenti e impeti che riservate agli altri: se sia il caso di puntare su una maggiore apertura o se invece non sia giunto il momento di chiedere ufficialmente la vostra stessa mano.

Sessualità sostenuta e funzionale con picchi in cui sarete in grado di simulare, oltre ai vostri orgasmi, anche quelli del partner. Per alcuni nati nel segno, l’anno che sta passando ha rappresentato un punto di svolta non indifferente. L’incertezza che in questo periodo vi accompagna può essere frutto di una mancata comunicazione interna, colpa di quella mail tra le bozze che ancora riuscite con insistenza a non inviarvi.

Vuoi restare sempre aggiornato sulle cose più belle pubblicate da VICE e gli altri canali? Iscriviti alla nostra newsletter settimanale.