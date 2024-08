L’oroscopo di dicembre – Toro

Stai leggendo l’oroscopo di dicembre in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

L’autorimessa in discussione degli ultimi periodi ha lasciato agli scombussolati Toro strascichi importanti, seppur misti a una visione d’insieme più ampia e articolata. La sensazione è che rispetto al passato siate molto meno esposti alle intemperie.

Alcuni passaggi di Mercurio vi portano adesso a sciogliere nodi rimasti in sospeso per colpa di un fastidioso buffering interpersonale. Questo perché, al sistema a circuito di questi mesi, state sostituendo una socialità comunque refrattaria a qualsiasi logica comune. Dicembre è quindi un mese opportuno per pianificare l’effettiva ripartenza, e per offrirsi in maniera aperta a un esterno che il più delle volte percepite come marcatamente inferiore rispetto ai vostri standard.

Grazie alla spinta positiva di Giove, nel corso del mese riuscirete così a rendere stimolante anche la controversia, tra risvolti e colpi di scena tipici del palinsesto Netflix. Una sessualità giocosa e fuori controllo, in grado di declassare Ultimo tango a Parigi a commedia sentimentale per adolescenti, vi sostiene in un momento segnato da alti e bassi pirotecnici.

Anche la sfera sentimentale subisce queste oscillazioni: in alcuni casi verso un distacco asciutto e professionale, in altri su livelli di empatia prossimi al mentalismo. E con quel tipico assolutismo che assieme vi regala fascino, notti insonni e atteggiamenti scomposti. Nonostante tutto, è una fase davvero speciale. Siete di fatto al giro di boa che collega un Io rinnovato e consapevole alla prova generale. Evitate pallide imitazioni di voi stessi e uscite allo scoperto. Se non nell’andare, almeno nell’atto liberatorio di lasciarvi andare.

