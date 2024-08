L’oroscopo di giugno – Acquario

Stai leggendo l’oroscopo di giugno in collaborazione con Starmale. Vai qui per vedere tutti gli altri segni.

La spinta di Marte in Acquario continua il suo corso all’insegna di un’intraprendenza già di per se ingombrante. Iniziata nel mese precedente, tende a manifestarsi con idee sopra le righe e in una inquietante assenza di mezze misure. La socialità è in questo senso favorita da un impeto che gli altri guardano con un misto di ammirazione e scoramento.

Uno dei rischi in giugno è quello di non riuscire a dosare le forze in eccesso, di non distinguere i semplici slanci dai deliri di onnipotenza finendo per gravare su una psiche già dedita agli straordinari.

Urano vi offre molti stimoli al cambiamento, assieme a un’insofferenza per le imposizioni in grado di procurarvi inimicizie nel giro di diversi isolati. È però nella sfera sentimentale e negli incontri che ostentate maggiore disinvoltura, grazie a un magnetismo e una capacità di andare nel profondo che negli ultimi tempi venivano stroncati sul nascere da stati d’umore umbratili.

In questo mese sarà semplice stabilire legami intensi con le persone che vi interessano eliminando inutili sovrastrutture, e in molti casi anche il vestiario. Una fame di nuovi stimoli che sapete trasmettere con naturalezza vi offre infatti a più riprese lo statuto di mina vagante, facendovi barattare l’usato sicuro per l’inconsueto in più settori.

Se canalizzata, questa fase può cambiare diverse carte in tavola, specialmente nel rapporto con gli altri. Avete già affrontato un periodo fatto di chiusure e ristrutturazioni interne. È il momento di portarsi fuori per una prova su strada regolando il minimo.

