Questa mappa conferma tutti i tuoi peggiori incubi sull’apocalisse nucleare

La Corea del Nord possiede armi nucleari, la Russia sta rinnovando in fretta il proprio arsenale, e ci sono buone possibilità che Washington non confermi i patti per il disarmo nucleare con Mosca. Il Doomsday Clock è più vicino alla mezzanotte di quanto sia mai stato dai tempi della Guerra Fredda, e tutti si chiedono — quante possibilità avrei di cavarmela, se una bomba nucleare colpisse la mia città?

È una domanda pressante in questa epoca di ritrovata angoscia nucleare. Be’, ora c’è una mappa perfetta per ottenere una risposta rapida. La mappa interattiva di esplosioni nucleari di Outrider permette infatti agli utenti di inserire i propri dati e visualizzare in due secondi il raggio di azione di detonazione, onda d’urto, perimetro radioattivo ed esplosione di calore.

Ci sono anche delle opzioni. Un comodo menù ti consente di scegliere il tipo di arma nucleare — compresa la Hwasong-14 della Corea del Nord — e vedere il suo effetto e la differenza tra una detonazione di superficie e una in volo. In superficie, la ricaduta radioattiva è più massiccia, mentre in volo l’effetto si estende per un’area geografica maggiore.

La mappa di Outrider è il seguito — in un certo senso — della NUKEMAP di Alex Wellerstein, un sito più scarno e meno impressionante a livello di grafica, che offre però la stessa cosa. Ground Zero è un altro tool simile, ma che sfrutta Google Maps. Ognuno di questi è utile, ma la mappa di Outrider è sicuramente quella più efficace graficamente e più divertente da usare. Che è una cosa perversa da dire mentre consulti programmi di bombardamenti nucleari, lo so, ma quando si parla di armageddon nucleare, devi cercare il lato positivo dove puoi.

Questo articolo è apparso originariamente su Motherboard US.