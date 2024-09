L’ultimo tabù: masturbarsi sulle foto dei propri amici su Facebook

Un po’ da idioti? Sì. Moralmente sbagliato? Probabilmente. Una cosa che non confesseresti mai a nessun essere vivente finché sarai in vita? Assolutamente.

Masturbarsi sulla foto di Facebook di qualcun altro deve farti sentire più o meno come farti un bagno caldo in una vasca di sterco di maiale. Ma in fondo io non posso saperlo. Ci sono persone là fuori, però, che ci sono passate, e ne ho approfittato per parlare con alcune di loro.

ABI

VICE: Parlami di come funziona.

Abi: Ogni volta che mi prendo una cotta scorro casualmente tra le sue foto di Facebook, che è una cosa abbastanza normale. Se ce ne è una che mi piace particolarmente mi ritrovo a fantasticare e a immaginarmi uno scenario.

Penso ai posti in cui andrei con lei… come sarebbe un bacio, come sarebbe stare insieme, tutte queste cose. Non è che guardo una foto e comincio immediatamente a masturbarmi. Oppure posso cominciare con una foto su Facebook e poi spostarmi su YouPorn. Credo che tutto dipenda da quanta fantasia hai—io ho molta fantasia e posso venire anche solo con una foto, ma alle volte finisco con il porno.

Quale dei due metodi dà più soddisfazione?

Per me è più appagante venire senza ricorrere al porno, perché è come se avessi più controllo, non so se ha senso. È anche un po’ più difficile e impiega più tempo, ma in modo positivo. Masturbarsi con il porno è facile—è quello per cui è stato creato. Puoi guardare porno per tre minuti e venire, facile facile.

Quando hai finito ti senti in colpa?

Alle volte mi sento in colpa quando guardo porno, ma mai quando uso una foto di Facebook. È una foto, è come usare l’immaginazione.

JADE



VICE: A quanto ho capito, tu sei stata la vittima di una masturbazione via Facebook e non la colpevole, giusto?

Jade: Esatto. Trovo Facebook troppo stressante per masturbarmici davanti, ma il mio ex mi ha confessato di essersi masturbato davanti a ogni foto in cui portavo una coda di cavallo scattata prima che ci conoscessimo.

Bene. Quindi eravate amici su Facebook prima di conoscervi?

In realtà prima eravamo amici su Tumblr. Lui e un mio amico facevano fumetti insieme, e ho chiesto loro di farmi dei volantini per uno spettacolo che stavo organizzando—cosa che ci ha portati ad essere amici su Facebook.

Come erano le tue foto?

In una foto specifica davanti a cui so che si è masturbato tengo in mano proprio uno dei volantini che aveva disegnato per me, quindi c’è anche un elemento di narcisismo. Una masturbazione su di me e sulla sua arte.

E dopo quanto tempo che uscivate te l’ha detto?

Abbastanza presto—forse un mese o due. Credo che stessimo parlando di feticismi, o forse solo di gusti sessuali in generale, ed è uscito il discorso del tirare i capelli. Così lui ha parlato delle foto in cui avevo i capelli legati, che a quanto parte sono comodi da afferrare.

Come ti ha fatto sentire? Infastidita o lusingata?

Ho pensato, ‘Wow, finalmente una persona arrapata, disinibita e di ampie vedute come me. Dovremmo sposarci!’ Alla fine siamo stati insieme per due anni e adesso siamo migliori amici.

LUKE

VICE: Ti sei masturbato davanti a una foto su Facebook, vero?

Luke: C’è stato un periodo della mai vita in cui lo facevo continuamente. Tipo un giorno sì e uno no. Mi sentivo veramente solo, e per qualche ragione il porno non funzionava.

Sempre con la stessa persona o con ragazze diverse?

Principalmente facevo a turno con le mie amiche. So che si tratta di una cosa abbastanza strana da dire, ma mi sentivo veramente solo.

Cosa ti ha fatto smettere?

Una volta mi sono visto rispecchiato nello schermo e l’ho preso come un segno. Non l’ho mai più fatto.

NADIA

VICE: Chi è stata la vittima del tuo atto di amore con te stessa?

Nadia: Ok, l’ho fatto con una sola persona, ed era una persona con cui avevo avuto una night-stand.

Quindi ci eri già andata a letto?

Sì, ma una volta e basta, e il sesso era stato stupendo, quindi volevo che risuccedesse—ma a lui non interessavo. Non mi è rimasto che masturbarmi con le sue foto di Facebook.

Ti sei aiutata con i ricordi che avevi di quella notte?

Sì, certo. Era un misto tra il pensare al sesso che avevamo fatto, guardare la sua foto, e immaginarmi il sesso che avremo potuto fare. Era un modello, aveva un corpo stupendo, quindi il suo profilo Facebook era pieno zeppo di foto in cui era a torso nudo. Fin troppo facile.

Come ti sei sentita dopo?

Onestamente un po’ triste. Ma l’ho fatto abbastanza regolarmente per un paio di mesi finché non mi è passata.

DAN

VICE: Mi dicevi che è successo almeno 15 volte. Di che tipo di foto stiamo parlando?

Dan: Foto di vacanze. Sempre foto di vacanze. Non andare in vacanza se siamo amici su Facebook—i bikini mi mandano fuori di testa, voglio si sappia.

Parlami dell’intero processo.

Arrivo a un punto di non ritorno. Magari da lì prendo l’input, comincio, e poi mi sposto su qualcosa di più spinto nella parte più spinta di internet.

Capisco. Avviene solo con persone che ti piacciono o è più un “con tutte può capitare”?

In questa guerra tutti sono potenziali vittime. Non cerco persone specifiche: se esce una foto, anche sul mio feed, che mostra un po’ di sedere o di tette, mi scatta qualcosa e mi masturbo davanti a quella per circa cinque minuti, per aprire le danze. Poi mi sposto su PornHub. La cosa migliore è quando su PornHub ritrovo che somiglia anche leggermente a quella della foto, là si chiude il cerchio.

Ti senti mai in colpa dopo?

Assolutamente no. Credo dipenda anche da chi è il soggetto della foto… se per esempio assomiglia a una ragazza che conosco, dall’aspetto innocente e dolce, e poi nel video la si vede con una cosa enorme nel sedere che soffre, magari mi sento un po’ in colpa, ma solo dopo che ho finito di masturbarmi. Il più delle volte mi sento semplicemente liberato.

JONOBI

VICE: Raccontami, come funzionava?

Jonobi: Era molto, molto tempo fa. L’avrò fatto due volte o qualcosa del genere.

Conoscevi la ragazza?

Sì, ma non bene. Era un’amica di una mia amica. Passavamo un sacco di tempo insieme. Andavo a bere a casa loro prima di uscire, questo genere di cose. Era bellissima—bruna, magra, con il miglior fisico che abbia mai visto. Stupenda. Avrò avuto 19 o 20 anni e ci ero andato veramente sotto, ma era fuori dalla mia portata e neanche ci ho mai parlato più di tanto.

Quando è stata la prima volta che ti sei masturbato davanti a una sua foto?

Mi ha aggiunto su Facebook dopo una serata in cui eravamo usciti insieme e mi si è fermato il cuore per quelli che sono sembrati 10 minuti. A quel punto avevo già deciso che mi sarei masturbato, ma quando mi sono calmato ho deciso di andare sul mio sito porno preferito per procedere. Mi sono preso un attimo per guardare il suo profilo. Aveva un sacco di foto, e cristo santo ce ne era una in cui indossava un tanga, durante un viaggio in Australia. Praticamente ho dovuto comprare una nuova tastiera dopo aver visto quella foto.

Che schifo. Come ti sei sentito dopo?

Non mi sono mai sentito così bene, ma al tempo stesso mi sentivo un po’ in colpa. L’ho fatto di nuovo qualche settimana dopo, e poi basta.

Quindi lo hai fatto solo due volte?

Sì. Dopo mi è un po’ passata. Ma con la mia amica ancora alle volte parliamo di lei.

